В следующем году песенный конкурс Евровидение будет отмечать 70-летний юбилей. По случаю этого организаторы представили обновленный логотип.

Также презентовали новый графический элемент – "Сердце Хамелеон", который состоит из 70 слоев, то есть один за каждый год конкурса. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Общественное Евровидение.

Европейский вещательный союз (EBU) создал обновленный бренд Евровидения вместе с британской студией PALS.

Песенный конкурс Евровидение всегда был о развитии – музыкальный, культурный и творческий. Это обновление чтит 70 удивительных лет, одновременно направляет бренд в захватывающее будущее. Оно смелое, игривое и полное сердца – как и сам конкурс. Мы очень гордимся тем, что можем представлять его миру,

– заявил директор Евровидения Мартин Грин.

Он добавил, новый логотип и визуальный стиль создали для того, чтобы бренд песенного конкурса "стал более выразительным в цифровом пространстве". Мартин отметил, что это еще все сюрпризы, но подробностей не раскрыл.

Организаторы показали обновленный логотип Евровидения: смотрите видео онлайн

Напомним, что Евровидение-2026 состоится в Австрии под традиционным лозунгом "Объединенные музыкой" в мае. Для проведения конкурса рассматривают Эбрайхсдорф, Грац, Инсбрук, Линц, Оберварт, Санкт-Пельтен, Вену.