Самый большой скандал за 70 лет: 5 стран бойкотируют Евровидение из-за участия Израиля

Антиизраильские протесты нарастали еще до прошлогоднего Евровидения. Представительница Израиля Юваль Рафаэль получила второе место и была в шаге от победы. Это вызвало вопросы у ряда вещателей: они указывали на то, что результат голосования не до конца справедлив.

Ситуация с настроениями относительно Израиля не улучшилась и в 2026 году. Песенный конкурс столкнулся с крупнейшим бойкотом за свою 70-летнюю историю, пишет BBC.

В Евровидении в этом году принимают участие 35 стран. Но некоторые из вещателей отказались выступать на песенном конкурсе, таким образом протестуя против участия Израиля. Это Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения.

Вещатели по-разному аргументируют свое решение и не всегда четкие в заявлениях. Кто-то говорит, что бойкотирует Евровидение из-за войны в Газе. Некоторые обвиняют правительство Израиля в геноциде.

Добавим, что The Sun пишет, что Исландия и Нидерланды все-таки будут транслировать Евровидение в своих странах. Тогда как Испания, Ирландия и Словения категорически бойкотируют конкурс и не будут транслировать его.

В целом большинство вещателей поддерживают политику своих правительств. Однако они уверяют, что приняли собственные независимые решения.

Евровидение – это праздник музыки, культуры и братства между народами, а не платформа для набора политических очков,

– сказал министр культуры и спорта Израиля в ответ на бойкот.

Политика всегда присутствовала на Евровидении, как бы этого не хотелось организаторам. Многие дружественные страны часто давали друг другу высокие баллы во время голосования жюри. Но некоторые вещатели считают, что в этом году присутствие Израиля делает невозможным то, чтобы Евровидение было настоящим праздником музыки.

Когда состоится Евровидение?

Песенный конкурс стартует во вторник, 12 мая. В этот день состоится первый полуфинал. Среди фаворитов букмекеров – Финляндия, Хорватия и Греция.

В четверг, 14 мая, пройдет второй полуфинал. На сцене Евровидения выступит Украина – нас представляет LELÉKA с песней Ridnym. Станет известно, попадет ли представительница Украины в финал.

В субботу, 16 мая, отгремит финал Евровидения – мы узнаем имя победителя. Напомним, что конкурс проходит в Вене.