Ситуація з настроями щодо Ізраїлю не покращилась і у 2026 році. Пісенний конкурс стикнувся з найбільшим бойкотом за свою 70-річну історію, пише BBC.

У Євробаченні цього року беруть участь 35 країн. Але деякі з мовників відмовилися виступати на пісенному конкурсі, таким чином протестуючи проти участі Ізраїлю. Це Іспанія, Ірландія, Нідерланди, Ісландія та Словенія.

Мовники по-різному аргументують своє рішення і не завжди чіткі в заявах. Хтось каже, що бойкотує Євробачення через війну в Газі. Дехто звинувачує уряд Ізраїлю в геноциді.

Додамо, що The Sun пише, що Ісландія та Нідерланди все-таки транслюватимуть Євробачення у своїх країнах. Тоді як Іспанія, Ірландія та Словенія категорично бойкотують конкурс і не транслюватимуть його.

Загалом більшість мовників підтримують політику своїх урядів. Однак вони запевняють, що ухвалили власні незалежні рішення.

Євробачення – це свято музики, культури та братерства між народами, а не платформа для набирання політичних очок,

– сказав міністр культури та спорту Ізраїлю у відповідь на бойкотування.

Політика завжди була присутньою на Євробаченні, як би цього не хотілося організаторам. Багато дружніх країн часто давали одне одному високі бали під час голосування журі. Але деякі мовники вважають, що цього року присутність Ізраїлю унеможливлює те, щоб Євробачення було справжнім святом музики.

Коли відбудеться Євробачення?

Пісенний конкурс стартує у вівторок, 12 травня. У цей день відбудеться перший півфінал. Серед фаворитів букмекерів – Фінляндія, Хорватія та Греція.

У четвер, 14 травня, пройде другий півфінал. На сцені Євробачення виступить Україна – нас представляє LELÉKA з піснею Ridnym. Стане відомо, чи потрапить представниця України до фіналу.

У суботу, 16 травня, відгримить фінал Євробачення – ми дізнаємося ім'я переможця. Нагадаємо, що конкурс проходить у Відні.