Цього разу Україна не виступає у першому півфіналі. Однак серед учасників – багато інших цікавих конкурсантів, виступи яких захочеться подивитися, пише 24 Канал.

Передшоу стартуватиме на телеканалах і сайтах о 21:30. Прямий ефір першого півфіналу Євробачення-2026 розпочнеться о 22:00 за київським часом. Євробачення транслюватимуть на всіх платформах Суспільного мовника:

Незмінним коментатором конкурсу буде Тімур Мірошниченко. У першому півфіналі до нього долучиться комік Василь Байдак.

На телебаченні також буде переклад Євробачення жестовою мовою. Виконувати пісні будуть Анфіса Худашова, Лада Соколюк та Олександр Рудик, діалоги перекладатиме Тетяна Журкова.

Що треба знати про Євробачення-2026?

Пісенний конкурс стане ювілейним – 70-м за рахунком. Шоу пройде у Відні, адже саме Австрія здобула перемогу на конкурсі минулого року. Основна арена, де проходитиме змагання – Wiener Stadthalle, де Євробачення вже проводили у 2015 році.

Австрія прийматиме Євробачення утретє в історії. Цікаво, що конкурс відбудеться у Відні, який вважають одним із наймузичніших міст Європи.

Участь у конкурсі візьме 35 країн. Це значно менше, ніж у попередні роки. Частина мовників відмовилась брати участь через присутність Ізраїлю.