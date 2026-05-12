Уже сегодня стартует Евровидение-2026. 35 стран будут бороться за победу на 70-м песенном конкурсе, в частности Украина, которую представит LELÉKA с композицией Ridnym. Она выступит во втором полуфинале, который состоится 14 мая.

Россия с 2022 года не участвует в Евровидении. Европейский вещательный союз (EBU) отстранил страну в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. Однако в этом году, как и в прошлом, среди участников есть те, имеющие связь со страной-агрессором. Подробнее об этом расскажет 24 Канал.

Не пропустите 8 украиноязычных песен, которые звучали на Евровидении

Азербайджан

Представительница Азербайджана Jiva (Джамила Гашимова) родилась в Москве, однако музыкальную карьеру строила в Азербайджане. В 2003 году певица заняла второе место на конкурсе "Бакинская осень".

Jiva была участницей различных музыкальных проектов, выступала с ансамблем RUST и выходила на сцену Montreux Jazz Festival – ежегодного музыкального фестиваля в Швейцарии.

Jiva / Фото из инстаграма Zoop.club

Она была солисткой группы Hazz Band, а с 2017 года сосредоточилась на сольной карьере. Артистка работает в жанрах поп, дэнс и R&B, однако записывает песни не только на азербайджанском и английском языках, но и на русском.

В 2025 году Jiva победила в шоу "Голос Азербайджана", она была в команде Roya Aykhan. На Евровидении-2026 выступит в с песней Just Go, пока букмекеры дают певице низкий шанс на победу – 1%.

Jiva – Just Go: смотрите видео онлайн

Болгария

Dara представит Болгарию на песенном конкурсе в Вене с песней Bangaranga, одним из авторов которой является греческий композитор Димитрис Контопулос. Он уже писал несколько треков для Евровидения, в частности для россиян и белорусов.

Dara – Bangaranga: смотрите видео онлайн

Контопулос длительное время поддерживает дружеские отношения с путинистом Филиппом Киркоровым. Вместе с россиянином он написал песню Shady Lady для предательницы Ани Лорак. Певица представляла Украину на Евровидении-2008 и заняла 2 место в финале.

Композитор продолжил сотрудничать с россиянами и после начала российско-украинской войны. Сергей Лазарев представлял Россию на песенном конкурсе в 2016 году с треком You Αre the Only One, который создал Димитрис, и занял 3-е место. Напомним, что победу в Стокгольме одержала Джамала с песней "1944".

Димитрис Контопулос с Филиппом Киркоровым и Ани Лорак, 2021 год / Фото из инстаграма композитора

24 Канал и 66 ОМБр открыли сбор на дроны-перехватчики. Наша команда присоединилась к сбору, поэтому среди своих читателей разыграем тематический подарок, который специально для вас привезем с Евровидения, которое состоится в Вене на этой неделе.



Любой донат – это не только уничтоженные вражеские цели в украинском небе, но и возможность получить память о песенном конкурсе, который знает весь мир! Донатьте на банку и подарите незабываемые эмоции себе или родным!

Где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения?