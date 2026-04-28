Не LELÉKA: народная артистка сказала, кого хотела бы видеть на Евровидении-2026 от Украины

Уже в скором времени состоится Евровидение-2026, где Украину будет представлять LELÉKA. Народная артистка Наталья Бучинская поделилась, кого хотела бы видеть на сцене международного песенного конкурса вместо нее.

В интервью Славе Демину Бучинская призналась, что ей нравится LAUD. В этом году он занял второе место в Национальном отборе с песней Lightkeeper.

Читайте также Мы счастливы,– LAUD сделал откровенное заявление о свадьбе с любимой

Наталья Бучинская рассказала, что когда послушала песню LAUD, то "обомлела". Народная артистка Украины считает, что это очень высокий уровень.

Я не хочу обидеть LELÉKA. Мне жаль, что не LAUD представляет Украину, потому что это очень высокий музыкальный и вокальный уровень. Он очень интересен и сценичен. Мне очень понравилось,

– сказала Бучинская.

Для справки! По результатам голосования зрителей и членов жюри LELÉKA получила 20 баллов, LAUD – 18, а третье место заняла Jerry Heil с треком CATHARTICUS, Ей отдали 16 баллов.

Кстати! Пока букмекеры прогнозируют Украине 10 место на Евровидении-2026, об этом говорится на сайте eurovisionworld, а фаворитами являются Финляндия, Дания и Франция.

Что известно о Евровидении-2026?