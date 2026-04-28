Не LELÉKA: народная артистка сказала, кого хотела бы видеть на Евровидении-2026 от Украины
- Наталья Бучинская считает, что LAUD, занявший второе место на Национальном отборе, имеет высокий музыкальный и вокальный уровень и заслуживает представления Украины на Евровидении.
- LELÉKA получила 20 баллов и будет представлять Украину на Евровидении-2026, букмекеры прогнозируют ей 10 место, а фаворитами являются Финляндия, Дания и Франция.
Уже в скором времени состоится Евровидение-2026, где Украину будет представлять LELÉKA. Народная артистка Наталья Бучинская поделилась, кого хотела бы видеть на сцене международного песенного конкурса вместо нее.
В интервью Славе Демину Бучинская призналась, что ей нравится LAUD. В этом году он занял второе место в Национальном отборе с песней Lightkeeper.
Читайте также Мы счастливы,– LAUD сделал откровенное заявление о свадьбе с любимой
Наталья Бучинская рассказала, что когда послушала песню LAUD, то "обомлела". Народная артистка Украины считает, что это очень высокий уровень.
Я не хочу обидеть LELÉKA. Мне жаль, что не LAUD представляет Украину, потому что это очень высокий музыкальный и вокальный уровень. Он очень интересен и сценичен. Мне очень понравилось,
– сказала Бучинская.
Для справки! По результатам голосования зрителей и членов жюри LELÉKA получила 20 баллов, LAUD – 18, а третье место заняла Jerry Heil с треком CATHARTICUS, Ей отдали 16 баллов.
Интервью с Наталией Бучинской: смотрите видео онлайн
Кстати! Пока букмекеры прогнозируют Украине 10 место на Евровидении-2026, об этом говорится на сайте eurovisionworld, а фаворитами являются Финляндия, Дания и Франция.
Что известно о Евровидении-2026?
70-й песенный конкурс Евровидения состоится в Австрии после победы JJ с песней Wasted Love.
Шоу пройдет в Вене. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а гранд-финал – на 16 мая.
Участие в Евровидении-2026 примут 35 стран. Испания, Нидерланды, Ирландия, Словения и Исландия бойкотировали песенный конкурс из-за этого, что Европейский языковой союз (EBU) допустил Израиль.
LELÉKA выступит во втором полуфинале, 14 мая, под номером 12
В Украине Евровидение традиционно будет комментировать Тимур Мирошниченко. В первом полуфинале к нему присоединится Василий Байдак, во втором– Светлана Тарабарова, а в гранд-финале– alyona alyona.
Трансляция будет доступна на всех платформах Общественного.