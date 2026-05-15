Порядок выступлений в гранд-финале Евровидения-2026: под каким номером Украина
- Второй полуфинал Евровидения состоялся 14 мая, где украинская представительница LELÉKA поразила выступлением.
- Гранд-финал Евровидения-2026 пройдет 16 мая, откроет его Дания, а закроет Австрия.
Вчера, 14 мая, состоялся второй полуфинал 70-го песенного конкурса Евровидение. Представительница Украины LELÉKA поразила своим выступлением, исполнив песню Ridnym в сопровождении бандуры.
Организаторы Евровидения уже объявили порядок выступлений в гранд-финале. Список опубликовали на сайте песенного конкурса.
Гранд-финал Евровидения-2026 состоится в субботу, 16 мая. Уже завтра мы узнаем имя победителя 70-го песенного конкурса, который привезет хрустальный микрофон в родную страну.
Откроет гранд-финал представитель Дании Серен Торпегор Лунд, который является одним из фаворитов букмекеров, а закроет шоу нынешняя страна-хозяйка Австрия, которую представляет Cosmó.
Порядок выступлений в гранд-финале Евровидения-2026
- Дания: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem
- Германия: Сара Энгельс – Fire
- Израиль: Ноам Беттан – Michelle
- Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice
- Албания: Alis – Nân
- Греция: Акилас – Ferto
- Украина: LELÉKA – Ridnym
- Австралия: Дельта Гудрем – Eclipse
- Сербия: Lavina – Kraj mene
- Мальта: Эйдан – Bella
- Чехия: Даниэль Жижка – Crossroads
- Болгария: Dara – Bangaranga
- Хорватия: Lelek – Andromeda
- Великобритания: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
- Франция: Monroe – Regarde!
- Молдова: Satoshi – Viva, Moldova
- Финляндия: Линда Лампениус и Пете Паркконен – Liekinheitin
- Польша: Alicja – Pray
- Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más
- Швеция: Felicia – My System
- Кипр: Antigoni – Jalla
- Италия: Саль Да Винчи – Per sempre sì
- Новергия: Jonas Lovv – Ya ya ya ya
- Румыния: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
- Австрия: Cosmó – Tanzschein
Евровидение-2026: главное
70-й песенный конкурс Евровидение принимает Вена, столица Австрии, после победы JJ. Полуфиналы прошли 12 и 14 мая на арене Wiener Stadthalle. Участие в песенном конкурсе приняли 35 стран.
Испания, Ирландия, Нидерланды, Словения и Исландия бойкотировали Евровидение-2026 после того, как Европейский вещательный союз (EBU) допустил к участию Израиль.
Кстати, выступление израильского певца Ноама Беттана в первом полуфинале едва не было сорвано. Зрители в зале скандировали фразу: "Остановите геноцид", сообщает The Jerusalem Post.
Сейчас в пятерку фаворитов букмекеров входят такие страны: Финляндия, Австралия, Греция, Израиль и Дания, говорится на сайте eurovisionworld. Украине же прогнозируют 11 место.