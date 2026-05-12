LELÉKA честно рассказала о расходах на Евровидение-2026: сколько будет стоить выступление

Уже совсем скоро LELÉKA представит Украину на Евровидении. Певица рассказала, сколько средств ушло на участие в песенном конкурсе.

В 2024 году Jerry Heil и alyona alyona потратили на Евровидение около 300 тысяч долларов, а группа Ziferblat – более 100 тысяч долларов. LELÉKA рассказала изданию "Новини.LIVE" о своем бюджете на конкурс.

Представительница Украины рассказала, что выступление на Евровидении обойдется команде примерно в 300 тысяч долларов.

У нас примерно такой бюджет, который был у прекрасных дев (имеется в виду Jerry Heil и alyona alyona, - 24 Канал). Я говорила, что мы собрали более 80% бюджета на момент выезда из Украины. Но мы работаем. Когда ехали в поезде, я писала письма потенциальным меценатам,

– призналась LELÉKA.

Артистка рассказала, что интенсивно работала над тем, чтобы решить финансовые вопросы. Сейчас удалось закрыть более 93% бюджета. LELÉKA отметила, что на бюджет влияют технические требования со стороны организаторов. Но она отметила, что достойно и "сияюще" представит Украину.

"Если бы мы могли привезти из Украины каждую лампочку или ветродуйчик, то бюджет бы был маленьким. Но правила безопасности это запрещают. Должны быть конкретные фирмы и подрядчики, которые есть здесь на месте. С их страховкой и людьми, которые обучены с этим работать. Есть очень много нюансов, и это все влияет на цену", – добавила артистка.

Были ли у LELÉKA проблемы с финансами для Евровидения?

Такие слухи пошли в конце марта, когда LELÉKA призналась, что на Евровидение придется потратить космические суммы и находить финансирование самостоятельно. Певица не исключала, что может остаться с долгами, как это случалось с другими украинскими артистами.

Но впоследствии LELÉKA сказала в интервью для NV, что волноваться не стоит. Бюджет постепенно закрывается из нескольких источников. Команду поддерживают украинские бизнесы и бренды, также LELÉKA искала дополнительных спонсоров. сменила фамилию на Лелека после развода