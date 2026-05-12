Представитель Греции, которому пророчат второе место, зажег сцену Евровидения-2026

Первый полуфинал 70-го песенного конкурса Евровидение начался. На сцене уже выступил фаворит букмекеров – представитель Греции Акилас с зажигательной песней Ferto.

Греческий певец вышел на сцену четвертым.

Акилас – молодой и зажигательный артист, который получил широкую известность в 2024 году благодаря хиту Atelié. Карьеру он начал в музыкальной школе Serres.

Позже Акилас совершенствовал навыки на театральных мастер-классах в городе Салоники, а затем переехал в Афины, чтобы осуществить музыкальную мечту. В столице Греции певец стал известным благодаря вирусным каверам в тиктоке. Он зарекомендовал себя как яркий артист.

Сейчас букмекеры прогнозируют Акиласу второе место, говорится на сайте eurovisionworld. Его обгоняет Финляндия, которую представляют Линда Лампениус и Пете Паркконен.

Первый полуфинал Евровидения-2026 можно смотреть на всех платформах Суспильного. Комментируют песенный конкурс неизменный Тимур Мирошниченко и стендап-комик Василий Байдак.

Сегодня представители 15 стран презентуют свои песни, а в гранд-финал пройдут 10 участников. Вне конкурса выступят представители двух стран Большой пятерки – Италия и Германия.