Представитель Греции, которому пророчат второе место, зажег сцену Евровидения-2026
- Первый полуфинал Евровидения начался, и на сцене уже выступил фаворит букмекеров – Акилас из Греции.
- Акилас известен благодаря хиту Atelié, стал популярным из-за вирусных каверов в тиктоке, и букмекеры прогнозируют ему второе место.
Первый полуфинал 70-го песенного конкурса Евровидение начался. На сцене уже выступил фаворит букмекеров – представитель Греции Акилас с зажигательной песней Ferto.
Греческий певец вышел на сцену четвертым. Что о нем известно, расскажет 24 Канал.
Кстати Евровидение-2026 стартовало: текстовая трансляция первого полуфинала
Акилас – молодой и зажигательный артист, который получил широкую известность в 2024 году благодаря хиту Atelié. Карьеру он начал в музыкальной школе Serres.
Позже Акилас совершенствовал навыки на театральных мастер-классах в городе Салоники, а затем переехал в Афины, чтобы осуществить музыкальную мечту. В столице Греции певец стал известным благодаря вирусным каверам в тиктоке. Он зарекомендовал себя как яркий артист.
Сейчас букмекеры прогнозируют Акиласу второе место, говорится на сайте eurovisionworld. Его обгоняет Финляндия, которую представляют Линда Лампениус и Пете Паркконен.
Первый полуфинал Евровидения-2026: главное
Первый полуфинал Евровидения-2026 можно смотреть на всех платформах Суспильного. Комментируют песенный конкурс неизменный Тимур Мирошниченко и стендап-комик Василий Байдак.
Сегодня представители 15 стран презентуют свои песни, а в гранд-финал пройдут 10 участников. Вне конкурса выступят представители двух стран Большой пятерки – Италия и Германия.