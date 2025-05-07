Более 70 подписей: звезды Евровидения требуют запретить Израилю участвовать в конкурсе

Бывшие участники Евровидения обратились с требованием к Европейскому вещательному союзу (EBU). Они просят запретить представительнице Израиля выступать в нынешнем конкурсе.

Соответствующее открытое письмо к EBU подписали 72 музыканты и исполнители, которые ранее участвовали в песенном конкурсе. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на Euronews.

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Еще с прошлого года участие Израиля в Евровидении вызвало споры в сообществе еврофанов. В этом году бывшие участники конкурса обратились к организаторам с призывом запретить участие Израиля и его национального вещателя KAN.

Причиной они называют "геноцид, совершенный страной против палестинцев в Газе, многолетний режим апартеида и военную оккупацию".

Продолжая поддерживать представительство Израиля, Европейский вещательный союз нормализует и отбеливает его преступления. EBU уже продемонстрировала, что способна принимать меры, как в 2022 году, когда исключила Россию из конкурса. Мы не принимаем эти двойные стандарты в отношении Израиля,

– говорится в письме.

Среди тех, кто подписал открытое письмо, есть звезды Евровидения. В частности, победитель конкурса в 2017 году Сальвадор Собрал, ирландец Чарли Мак Геттиган, португальский певец Фернандо Тордо, представительницы Франции и Великобритании на Евровидении-2023 La Zarra и Мэй Мюллер, представители Исландии и Норвегии на Евровидении-2024 – Асдис Мария и группа GÅTE.

Кто представит Израиль на Евровидении-2025

В этом году представительницей Израиля является Юваль Рафаэль, которая победила в израильском талант-шоу HaBa. Известно, что певица чудом выжила после нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Девушка находилась в укрытии около 8 часов рядом с телами погибших, прежде чем ее спасли израильские военные.

Юваль Рафаэль призналась, что готова к возмутительным выкрикам в ее сторону на конкурсе. Она планирует представить страну с песней New Day Will Rise, символизирующей возрождение, которое ждут в Израиле после войны.