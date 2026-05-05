Аутсайдеры и фавориты: какие страны ни разу не выигрывали Евровидение

В этом году песенный конкурс Евровидение празднует 70 лет. Вена готовится принимать шоу, первый полуфинал которого состоится уже ровно через неделю, 12 мая. Однако украинцы в ожидании второго полуфинала, 14 мая, ведь именно тогда выступит LELÉKA с песней Ridnym. Вчера певица прибыла в столицу Австрии.

Пока все в ожидании Евровидения-2026, 24 Канал предлагает вспомнить, какие страны были в шаге от победы, но ни разу не занимали первое место, а какие стабильно среди аутсайдеров.

В шаге к победе, но без хрустального микрофона

Мальта

Мальта дебютировала на Евровидении в 1971 году – на конкурс поехал Джо Грек с песней Marija l-Maltija. Страна дважды была на шаг к победе, однако уже довольно давно.

В 2002 второе место заняла Ира Лоско (7th Wonder), а в 2005 – Кьяра Сиракуса (Angel). В этом году букмекеры прогнозируют Мальте 11 место – ее будет представлять Эйдан с композицией Bella.

Кипр

Кипр участвует в песенном конкурсе с 1981 года. Лучший результат страна получила в 2018 году, когда Элени Фурейра стала серебряным призером – ее песня Fuego является настоящим хитом.

Кипр трижды пропускал Евровидение: в 1988, 2001 и 2014. В этом году за победу будет бороться зажигательная Антигони Бакстон с песней Jalla, однако пока певица не является фавориткой букмекеров.

Хорватия

Хорватия выступает на Евровидении с 1993 года, пропустив его в 2014 и 2015 годах. Страна 20 раз проходила в финал, однако еще ни разу не занимала первое место.

Представитель страны в 2024 году стал настоящей сенсацией. Букмекеры даже прогнозировали Baby Lasagna победу, но он уступил артистам из Швейцарии Nemo.

В этом году от Хорватии на Евровидение поедет группа Lelek с песней Andromeda. Однако, похоже, хрустальный микрофон коллектив не получит, ведь ему пророчат 16 место.

Болгария

Дебют Болгарии произошел в 2005 году. Первым представителем была джазовая группа Kaffe с композицией Lorraine, но музыканты не прошли в финал. В 2017 году от страны поехал Кристиан Костов. Его трек Beautiful Mess стал одним из фаворитов публики. Исполнитель принес Болгарии лучший результат – 2 место.

В 2026 году на конкурс поедет болгарская певица Dara с песней Bangaranga. За неделю до старта Евровидения букмекеры пророчат ей лишь 14 место.

Страны, которые стабильно показывают низкие результаты

Сан-Марино

Дебютировав в 2008 году, Сан-Марино только трижды проходило в гранд-финал: в 2014, 2019 и 2021 годах, однако страна так и не смогла попасть в десятку лучших.

Лучший результат Сан-Марино принес турецкий певец Серхат. В 2019 году он занял 19 место. В этом году страна отправила итальянскую певицу Сенит, которую букмекеры отнесли к аутсайдерам.

Черногория

Черногория лишь дважды проходила в финал: в 2014 и 2015 годах. Дебютировала страна на Евровидении также неудачно: в 2007 году Стефан Фади занял 22 место в полуфинале.

В 2015 году Черногорию в Вене представлял певец Knez, заняв 13 место. Пока его результат является лучшим для страны. Уже через неделю от страны на сцене выступит Тамара Живкович.

Словакия

Словакия участвовала в песенном конкурсе только семь раз и трижды проходила в финал. С 2013 года страна не отправляет представителей на Евровидение.

В 1996 году на сцене выступил словацкий певец Марсель Палондер с композицией Kým nás máš. Он занял 18 место, а его результат до сих пор не превзошел ни один представитель Словакии.

Отметим, что Украина – одна из самых успешных стран в истории Евровидения. Она дебютировала на конкурсе в 2003 году и с тех пор получала три победы: в 2004, 2016 и 2022 годах.

Нынешней представительнице – LELÉKA букмекеры пока прогнозируют 10 место. Детали своего номера артистка не раскрывает, но известно, что режиссером-постановщиком стал Илья Дуцик.