Проверьте своих фаворитов: 6 участников Евровидения-2025, в которых заметили "российский след"

Самый большой песенный конкурс приближается. Пока участники упорно готовятся к выступлениям, поклонники Евровидения выбирают своих фаворитов и любимчиков. С 2022 года немало украинских еврофанов учитывают не только вокал или номер артиста, но и его позицию.

Украинцам уже давно понятно, что музыка не является вне политики. Поэтому выбирают поддерживать не только своих представителей, но и тех, кто имеет четкую позицию относительно российского вторжения и не пытается усидеть на двух стульях. Ряд участников Евровидения-2025 успели стать объектами обсуждений – то ли из-за авторов песен, или из-за неоднозначных высказываний. Show 24 подробнее расскажет, почему некоторым артистам вменяют "российский след".

Томми Кэш – Эстония

Скучает по Москве и советской "эстетике"

Tommy Cash – нынешний представитель Эстонии с вирусным треком Espresso Macchiato, который является фаворитом среди зрителей. Чтобы понять его позицию, хочется начать с самого начала. Томми родился в Таллине в районе, где живет много русскоязычных. Он вспоминал, что дома у него транслировались советские программы, а вместо эстонской музыки он слушал российских артистов.

Стиль Томми Кеша называют russian trash – смесь советской "эстетики", ковров, спортивных костюмов и тому подобное. С начала карьеры он гастролировал по России и сотрудничал с тамошними группами, в частности Little Big. В 2021 году он посетил временно оккупированный Крым.



Стиль Томми Кеша / Коллаж Show 24

В 2022 году Томми Кэш высказался относительно полномасштабного вторжения так, чтобы не потерять ни украинских фанов, ни российских.

Я стойкий противник любой военной агрессии! И всячески поддерживаю украинский народ и людей из России, которые не поддерживают вторжение, это не их выбор... Это крайне печальная ситуация, и я очень надеюсь, что вскоре смогу вернуться в эти прекрасные страны, чтобы исполнять там новую музыку,

– говорил артист.

В 2025 году Томми Кэш выпустил с Йостом Кляйном песню United By Music со строками: "Мы хотим мира, они хотят войны" и "Я хочу долететь до Киева и поехать в Москву". Постоянная приверженность ко всему советскому и российскому – это то, что может оттолкнуть любого украинца.

JJ – Австрия

Песня, вдохновленная путинисткой

Йоханнес Пич выступит на Евровидении с песней Wasted Love. Певец открыто рассказывал, что при создании этой композиции вдохновлялся творчеством Анны Нетребко – российской оперной певицы.

Она финансово поддерживала вторжение в Украину в 2014 году, а после 2022 выехала из России, но так и открыто не осудила действия Кремля. Поэтому в международном сообществе и многих театрах она стала нежелательной гостьей. Однако Анна остается в Австрии, где продолжает выступать в оперных театрах.

Йоганес Пич следил за путинисткой в инстаграме (впоследствии он отписался от нее) и лайкал ее сообщения. Он является одним из фаворитов букмекеров, его песню высоко оценивают зрители. Однако после вдохновения российской культурой после нее остается неприятное послевкусие.



JJ – поклонник Анны Нетребко / Фото из соцсети Х

EMMY – Ирландия

Одной из соавторов трека является россиянка

24-летняя певица EMMY с песней Laika Party представит Ирландию. Среди авторов конкурсного трека есть россиянка – Лариса Вильданова (Торми), которая живет в Ирландии. Она родилась в российской республике Башкортостан, но переехала около 20 лет назад. Певица заявляла, что не поддерживает российскую агрессию, и поддерживала Украину. Но и россиян в своих комментариях жалела.



Эмми и Лариса Торми / Фото из инстаграма Ларисы Торми

Сюжет трека рассказывает о собаке Лайке, которую советские ученые вывели на околоземную орбиту. Через 5 – 7 часов она погибла из-за стресса и перегрева. В песне предлагают другое завершение истории – что Лайка "никогда не умирала", а отправилась в бесконечное путешествие по вселенной.

Превращение все-таки довольно трагической истории в танцевальный трек, очередное упоминание о советских временах – конкурсная песня Ирландии вызывает противоречивые впечатления.

PARG – Армения

Развлекал россиян уже во время полномасштабной войны

Телеграм-канал "Еврофаны" обратил внимание, что представитель Армении тоже "отличился". Как до, так и после начала полномасштабного вторжения он развлекал россиян концертами в Волгограде.

В июле 2024 года PARG в составе группы Project 12 выступил в Сочи на открытии заведения. К тому же певец не скрывает своих увлечений российской музыкой, потому что с 2022 по 2024 годы перепевал треки артистов страны-агрессора. О таком откровенном игнорировании агрессии невозможно промолчать.



PARG является участником группы Project 12 / Фото из VK



PARG выступал в России / Фото из VK

Мариам Шенгелия – Грузия

Кардинальное изменение позиции в пользу России

Мариам Шенгелия выступит на Евровидении-2025 с песней Freedom. В начале полномасштабной войны она поддерживала Украину и выступала против пророссийской партии "Грузинская мечта".

Но впоследствии что-то пошло не так: артистка начала выступать на пропагандистских концертах той же партии и появилась в предвыборном видео, чтобы призвать голосовать за "Грузинскую мечту".

Впоследствии Мариам заявила, что о ней распространяют дезинформацию, а ей приходится защищаться от выдумок.

Правда в том, что это никогда не было обо мне. Это не обо мне были те нелепые фотошопные скриншоты или те абсурдные обвинения. Это было об уничтожении, о попытке заставить заглушить голос, который отказывается подчиняться,

– говорила певица.

Klemen – Словения

Пародия на Диму Билана и куча лайков для россиян

Клемен Слаконья, который представит Словению с песней How Much Time Do We Have Left, известен своими пародиями и юмором. Накануне Евровидения он в своем тиктоке создал множество пародий на победителей Евровидения (среди них и украинские, например, Руслана).

Однако украинских еврофанов огорчило видео с пародией Димы Билана, которого можно было бы и проигнорировать, учитывая войну. Зато россиян этот ролик очень порадовал, под видео "пришел" даже сам артист. Клемен взамен полайкал комментарии граждан страны-агрессора.

Напоминаю – я изобразил всех победителей Евровидения этого тысячелетия. Я за мир, единство и уважение,

– так отреагировал Клемен на критику со стороны украинцев.

Клемен спародировал россиянина: видео

Стоит добавить, что в 2016 году Клемен выпустил пародию на Путина "Putin, Putout" ("Введи, выведи"), которая в то время стала вирусной в Украине. Артист признавался, что после этой песни впервые за карьеру получал угрозы в свою сторону.

Напоследок добавим, что поддерживать того или иного участника – дело каждого. Для кого-то той самой "границей" являются выступления в России, а кому-то неприятно от самого упоминания о чем-либо, связанном со страной-агрессором. Но если для вас музыка невозможна вне политики и позиция каждого артиста на конкурсе важна, проверьте, нет ли ваших фаворитов в этом списке.