Перевірте своїх фаворитів: 6 учасників Євробачення-2025, у яких помітили "російський слід"

Найбільший пісенний конкурс наближається. Поки учасники наполегливо готуються до виступів, шанувальники Євробачення обирають своїх фаворитів та улюбленців. З 2022 року чимало українських єврофанів зважають не тільки на вокал чи номер артиста, але і його позицію.

Українцям вже давно зрозуміло, що музика не є поза політикою. Тому обирають підтримувати не лише своїх представників, але й тих, хто має чітку позицію щодо російського вторгнення й не намагається всидіти на двох стільцях. Низка учасників Євробачення-2025 встигли стати об'єктами обговорень – чи то через авторів пісень, чи через неоднозначні висловлювання. Show 24 детальніше розповість, чому деяким артистам закидають "російський слід".

Томмі Кеш – Естонія

Сумує за Москвою та радянською "естетикою"

Tommy Cash – цьогорічний представник Естонії з вірусним треком Espresso Macchiato, який є фаворитом серед глядачів. Щоб зрозуміти його позицію, хочеться розпочати з самого початку. Томмі народився у Талліні в районі, де мешкає багато російськомовних. Він згадував, що вдома у нього транслювались радянські програми, а замість естонської музики він слухав російських артистів.

Стиль Томмі Кеша називають russian trash – суміш радянської "естетики", килимів, спортивних костюмів тощо. Від початку кар'єри він гастролював Росією та співпрацював з тамтешніми гуртами, зокрема Little Big. У 2021 році він відвідав тимчасово окупований Крим.



Стиль Томмі Кеша / Колаж Show 24

У 2022 році Томмі Кеш висловився щодо повномасштабного вторгнення так, щоб не втратити ні українських фанів, ні російських.

Я стійкий противник будь-якої військової агресії! І всіляко підтримую український народ і людей з Росії, які не підтримують вторгнення, це не їхній вибір… Це вкрай сумна ситуація, і я дуже сподіваюся, що незабаром зможу повернутися в ці прекрасні країни, щоб виконувати там нову музику,

– казав артист.

У 2025 році Томмі Кеш випустив з Йостом Кляйном пісню United By Music з рядками: "Ми хочемо миру, вони хочуть війни" та "Я хочу долетіти до Києва та поїхати до Москви". Постійна прихильність до всього радянського та російського – це те, що може відштовхнути будь-якого українця.

JJ – Австрія

Пісня, натхненна путіністкою

Йоганнес Піч виступить на Євробаченні з піснею Wasted Love. Співак відкрито розповідав, що при створенні цієї композиції надихався творчістю Анни Нетребко – російської оперної співачки.

Вона фінансово підтримувала вторгнення в Україну у 2014 році, а після 2022 виїхала з Росії, але так і відкрито не засудила дії Кремля. Через це у міжнародній спільноті та багатьох театрах вона стала небажаною гостею. Проте Анна залишається в Австрії, де продовжує виступати в оперних театрах.

Йоганес Піч слідкував за путіністкою в інстаграмі (згодом він відписався від неї) та лайкав її дописи. Він є одним із фаворитів букмекерів, його пісню високо оцінюють глядачі. Проте після натхнення російською культурою після неї залишається неприємний посмак.



JJ – шанувальник Анни Нетребко / Фото з соцмережі Х

EMMY – Ірландія

Однією зі співавторок треку є росіянка

24-річна співачка EMMY з піснею Laika Party представить Ірландію. Серед авторів конкурсного треку є росіянка – Лариса Вільданова (Тормі), яка живе в Ірландії. Вона народилась у російській республіці Башкортостан, але переїхала близько 20 років тому. Співачка заявляла, що не підтримує російську агресію, та підтримувала Україну. Але й росіян у своїх коментарях шкодувала.



Еммі та Лариса Тормі / Фото з інстаграму Лариси Тормі

Сюжет треку розповідає про собаку Лайку, яку радянські вчені вивели на навколоземну орбіту. Через 5 – 7 годин вона загинула через стрес та перегрів. У пісні пропонують інше завершення історії – що Лайка "ніколи не помирала", а вирушила у нескінченну подорож всесвітом.

Перетворення все-таки доволі трагічної історії у танцювальний трек, чергова згадка про радянські часи – конкурсна пісня Ірландії викликає суперечливі враження.

PARG – Вірменія

Розважав росіян вже під час повномасштабної війни

Телеграм-канал "Єврофани" звернув увагу, що представник Вірменії теж "відзначився". Як до, так і після початку повномасштабного вторгнення він розважав росіян концертами у Волгограді.

У липні 2024 року PARG у складі гурту Project 12 виступив у Сочі на відкритті закладу. До того ж співак не приховує своїх захоплень російською музикою, бо з 2022 до 2024 роки переспівував треки артистів країни-агресора. Про таке відверте ігнорування агресії неможливо промовчати.



PARG є учасником гурту Project 12 / Фото з VK



PARG виступав у Росії / Фото з VK

Маріам Шенгелія – Грузія

Кардинальна зміна позиції на користь Росії

Маріам Шенгелія виступить на Євробаченні-2025 з піснею Freedom. На початку повномасштабної війни вона підтримувала Україну та виступала проти проросійської партії "Грузинська мрія".

Але згодом щось пішло не так: артистка почала виступати на пропагандистських концертах тієї самої партії та з'явилась у передвиборчому відео, щоб закликати голосувати за "Грузинську мрію".

Згодом Маріам заявила, що про неї поширюють дезінформацію, а їй доводиться захищатись від вигадок.

Правда в тому, що це ніколи не йшлося про мене. Це не про мене були ті безглузді фотошопні скриншоти чи ті абсурдні звинувачення. Це було про знищення, про спробу змусити заглушити голос, який відмовляється підкорятися,

– казала співачка.

Klemen – Словенія

Пародія на Діму Білана та купа лайків для росіян

Клемен Слаконья, який представить Словенію з піснею How Much Time Do We Have Left, відомий своїми пародіями та гумором. Напередодні Євробачення він у своєму тіктоці створив безліч пародій на переможців Євробачення (серед них й українські, наприклад, Руслана).

Проте українських єврофанів засмутило відео з пародією Діми Білана, якого можна було б і проігнорувати, зважаючи на війну. Зате росіян цей ролик дуже потішив, під відео "прийшов" навіть сам артист. Клемен натомість полайкав коментарі громадян країни-агресора.

Нагадую – я зобразив всіх переможців Євробачення цього тисячоліття. Я за мир, єдність і повагу,

– так відреагував Клемен на критику з боку українців.

Клемен спародіював росіянина: відео

Варто додати, що у 2016 році Клемен випустив пародію на Путіна "Putin, Putout" ("Введи, виведи"), яка на той час стала вірусною в Україні. Артист зізнавався, що після цієї пісні вперше за кар'єру отримував погрози у свій бік.

Наостанок додамо, що підтримувати того чи іншого учасника – справа кожного. Для когось тією самою "межею" є виступи в Росії, а комусь неприємно від самої згадки про будь-що, пов'язане з країною-агресором. Та якщо для вас музика неможлива поза політикою й позиція кожного артиста на конкурсі є важливою, перевірте, чи немає ваших фаворитів у цьому списку.