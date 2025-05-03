Україна за всі роки участі у Євробаченні тричі здобувала перемогу: у 2004, 2016 і 2022 роках. А скільки разів наша країна не проходила у фінал конкурсу, дізнавайтесь з матеріалу Show24.

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Отож, усі рази, коли Україна брала участь у європейському співочому конкурсі, вона завжди проходила до фіналу Євробачення. Від моменту дебюту наша країна жодного разу не провалювалась на етапі півфіналу.

Однак два рази ми не брали участі у конкурсі з певних причин.

2015 рік – через війну на Донбасі.

2019 – через скандал на Нацвідборі.

Нагадаємо, що у 2019 році MARUV перемогла на Національному відборі з піснею Siren Song, однак не дійшла згоди з НСТУ й не підписала контракт. Співачка наче погоджувалася не гастролювати в Росії, але відмовилась передавати права на кліп і пісню.

Під час відбору вона сипала заявами у стилі "какая разніца": стверджувала, що в Росії виступає, бо несе мир, а росіян не можна судити тільки через президента.

Я не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промоакції наших політиків,

– заявляла Анна Корсун.

До слова, це не єдиний скандал, який ставався на Національному відборі на Євробачення.