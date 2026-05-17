Директор Евровидения оправдался за свои слова о возвращении России на конкурс

Мартин Грин сделал новое заявление о том, может ли Россия вернуться на Евровидение. Ранее он говорил, что теоретически такой шанс есть.

На пресс-конференции в Вене директор Евровидения открестился от своих слов и заявил, что его поняли неправильно. Об этом пишет Суспильне.

К слову Путинист Киркоров заявил, что готовил Болгарию к Евровидению-2026

Перед началом финала Евровидения-2026 Мартин Грин на пресс-конференции заявил, что Россия не возвращается на конкурс. Он объяснил, что его слова трактовали неверно.

Позвольте мне высказаться совершенно четко. Никаких переговоров о возвращении российского вещателя на Евровидение не ведется. И никаких планов по этому поводу нет,

– сказал Мартин Грин.

24 Канал и 66 ОМБр открыли сбор на дроны-перехватчики. Наша команда присоединилась к сбору, поэтому среди своих читателей разыграем тематический подарок, который специально для вас привезем с Евровидения, которое состоится в Вене на этой неделе.



Любой донат – это не только уничтоженные вражеские цели в украинском небе, но и возможность получить память о песенном конкурсе, который знает весь мир! Донатьте на банку и подарите незабываемые эмоции себе или родным!

Что сказал Мартин Грин ранее?

Директор Евровидения на фоне споров по Израилю рассказал, что Европейский вещательный союз исключил Россию из конкурса из-за того, что их телерадиокомпания, вероятно, не была независимой и причастна к Кремлю.

Мартин Грин намекнул, что Россия может вернуться на конкурс, если вещатель будет соответствовать всем правилам членства. Британское радио LBC процитировало его слова: "Теоретически – да".

Тогда директора Евровидения раскритиковали депутаты парламента Великобритании за "условные ценности". Том Гордон заявил, что Грин должен немедленно исправить свое заявление.