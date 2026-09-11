Сольные исполнители, группа и новый дуэт: кто стал участниками "Фабрики звезд"
"Фабрика звезд" уже определилась с основными участниками нового сезона. Во втором выпуске шоу представили 12 участников, которые 18 сентября впервые выйдут на сцену прайм-шоу. У кого-то за плечами годы занятий вокалом, кто-то научился играть на гитаре по YouTube, а у кого-то уже есть опыт выступлений на больших музыкальных конкурсах.
Среди участников есть и группа, а двух сольных артистов в рамках проекта объединили в дуэт. Кто получил шанс заявить о себе на "Фабрике звезд" – рассказываем далее в материале 24 Канала.
NASÙ – Анастасия Мудрик
Анастасия Мудрик родом из Львова. У нее джазовое прошлое, и она поет мецо-сопрано. Среди ее любимых исполнителей – Sade, Ariana Grande и Florence Welch. Вне сцены Анастасия увлекается пленочной фотографией, винтажными вещами и чтением.
MYRÓ – Мирослав Стрехо
Мирослав Стрехо – 17-летний участник из Киева. Вокалом он занимается уже десять лет. Среди артистов, которые его вдохновляют, – AURORA, JENNIE, Ariana Grande и Lady Gaga.
Дикий – Александр Дикий
Александр Дикий – баритон, мультиинструменталист и автор музыки. Он играет на фортепиано, гитаре и трубе, а среди его любимых артистов – James Brown, Michael Jackson и Stevie Wonder. Александр работает в различных жанрах – от блюза и инди до альт-попа и фанка.
NANA SOLIS – Анастасия Полупан
Анастасия Полупан сочетает любовь к музыке с увлечением модой, путешествиями, созданием контента и шоу-бизнесом. Ее вдохновляют ROZALÍA, Charli XCX и Tate McRae.
Tender Di – Дмитрий Иванов
Дмитрий Иванов – гитарист и автор собственных песен. Он мечтает, чтобы украинская музыка стала известной во всем мире. Дмитрий признается, что его главный вызов на "Фабрике звезд" – научиться не бояться быть заметным.
Анна Симон
Анна Симон не имеет профессионального музыкального образования. Сначала вокал был для нее лишь хобби, но со временем она начала писать собственные песни. Сейчас Анна живет в Берлине, работает менеджером шести кофеен и параллельно занимается творчеством.
JEZUSMAN
JEZUSMAN сочетает вокал, танцы и электронную музыку. В творчестве его вдохновляет Мадонна.
Группа NEBOKRAI
NEBOKRAI – группа из Винницы, сочетающая рок и электронную музыку. Среди артистов, повлиявших на их творчество, – Prince, Queen, Depeche Mode, Radiohead и The Prodigy.
xstatty – Алина Гриневич
Алина Гриневич – вокалистка, у которой уже есть опыт выступлений на "Черноморских играх", в шоу "Танцы со звездами" и на концертах вместе с группой "Скрябин". Самая большая музыкальная мечта Алины – спеть вместе с Билли Айлиш.
Bereza – Вадим Березовский
Вадим Березовский – музыкант-самоучка. Играть на гитаре он в свое время учился по видео на YouTube. Вадим уже выступал на "Черноморских играх", различных концертах, а также просто на улицах Украины и Италии.
Диана Стасюк
Диана Стасюк – 18-летняя артистка из Бучи. Она была финалисткой национального отбора на Детское Евровидение-2022, а также участвовала в музыкальных спектаклях и международных конкурсах. В свободное время Диана интересуется мотоциклами, спортом и книгами.
Новый дуэт
Лилия Паламар и Александр Круглый, известный как LESAN, пришли на "Фабрику звезд" как сольные артисты. Однако в ходе проекта команда решила объединить их в дуэт. Теперь они будут вместе выступать на сцене шоу. Александр – артист и саундпродюсер. Его песня "100 причин" ранее стала вирусной в TikTok. Лилия родом из Бершади, поет и работает моделью.
Впрочем, список участников еще не окончательный. Зрители сами могут выбрать 13-го "фабриканта". До 16 сентября продолжается голосование среди участников, не попавших в основной состав шоу. Вот кто наберет больше всего голосов, присоединится к основному составу шоу. Его имя объявят во время первого прайм-тайма.
Кстати, накануне Даша Квиткова и популярный комик стали ведущими другого известного проекта "Танцуют все".