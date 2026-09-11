Сольные исполнители, группа и новый дуэт: кто стал участниками "Фабрики звезд"

"Фабрика звезд" уже определилась с основными участниками нового сезона. Во втором выпуске шоу представили 12 участников, которые 18 сентября впервые выйдут на сцену прайм-шоу. У кого-то за плечами годы занятий вокалом, кто-то научился играть на гитаре по YouTube, а у кого-то уже есть опыт выступлений на больших музыкальных конкурсах.

Среди участников есть и группа, а двух сольных артистов в рамках проекта объединили в дуэт. Кто получил шанс заявить о себе на "Фабрике звезд" – рассказываем далее в материале 24 Канала.

NASÙ – Анастасия Мудрик

Анастасия Мудрик родом из Львова. У нее джазовое прошлое, и она поет мецо-сопрано. Среди ее любимых исполнителей – Sade, Ariana Grande и Florence Welch. Вне сцены Анастасия увлекается пленочной фотографией, винтажными вещами и чтением.

Анастасия Мудрик / Фото пресс-службы "Фабрики звезд" (Pasha Lutov и Dima Dychek)

MYRÓ – Мирослав Стрехо

Мирослав Стрехо – 17-летний участник из Киева. Вокалом он занимается уже десять лет. Среди артистов, которые его вдохновляют, – AURORA, JENNIE, Ariana Grande и Lady Gaga.

Мирослав Стрехо / Фото пресс-службы "Фабрики звезд" (Pasha Lutov и Dima Dychek)

Дикий – Александр Дикий

Александр Дикий – баритон, мультиинструменталист и автор музыки. Он играет на фортепиано, гитаре и трубе, а среди его любимых артистов – James Brown, Michael Jackson и Stevie Wonder. Александр работает в различных жанрах – от блюза и инди до альт-попа и фанка.

Александр Дикий / Фото пресс-службы "Фабрики звезд" (Паша Лутов и Дима Дычек)

NANA SOLIS – Анастасия Полупан

Анастасия Полупан сочетает любовь к музыке с увлечением модой, путешествиями, созданием контента и шоу-бизнесом. Ее вдохновляют ROZALÍA, Charli XCX и Tate McRae.

NANA SOLIS / Фото пресс-службы "Фабрики звезд" (Pasha Lutov и Dima Dychek)

Tender Di – Дмитрий Иванов

Дмитрий Иванов – гитарист и автор собственных песен. Он мечтает, чтобы украинская музыка стала известной во всем мире. Дмитрий признается, что его главный вызов на "Фабрике звезд" – научиться не бояться быть заметным.

Tender Di / Фото пресс-службы "Фабрики звезд" (Pasha Lutov и Dima Dychek)

Анна Симон

Анна Симон не имеет профессионального музыкального образования. Сначала вокал был для нее лишь хобби, но со временем она начала писать собственные песни. Сейчас Анна живет в Берлине, работает менеджером шести кофеен и параллельно занимается творчеством.

Анна Симон / Фото пресс-службы "Фабрики звезд" (Pasha Lutov и Dima Dychek)

JEZUSMAN

JEZUSMAN сочетает вокал, танцы и электронную музыку. В творчестве его вдохновляет Мадонна.

JEZUSMAN / Фото пресс-службы "Фабрики звезд" (Pasha Lutov и Dima Dychek)

Группа NEBOKRAI

NEBOKRAI – группа из Винницы, сочетающая рок и электронную музыку. Среди артистов, повлиявших на их творчество, – Prince, Queen, Depeche Mode, Radiohead и The Prodigy.

Группа NEBOKRAI / Фото пресс-службы "Фабрики звезд" (Pasha Lutov и Dima Dychek)

xstatty – Алина Гриневич

Алина Гриневич – вокалистка, у которой уже есть опыт выступлений на "Черноморских играх", в шоу "Танцы со звездами" и на концертах вместе с группой "Скрябин". Самая большая музыкальная мечта Алины – спеть вместе с Билли Айлиш.

Алина Гриневич / Фото пресс-службы "Фабрики звезд" (Pasha Lutov и Dima Dychek)

Bereza – Вадим Березовский

Вадим Березовский – музыкант-самоучка. Играть на гитаре он в свое время учился по видео на YouTube. Вадим уже выступал на "Черноморских играх", различных концертах, а также просто на улицах Украины и Италии.

Вадим Березовский / Фото пресс-службы "Фабрики звезд" (Pasha Lutov и Dima Dychek)

Диана Стасюк

Диана Стасюк – 18-летняя артистка из Бучи. Она была финалисткой национального отбора на Детское Евровидение-2022, а также участвовала в музыкальных спектаклях и международных конкурсах. В свободное время Диана интересуется мотоциклами, спортом и книгами.

Диана Стасюк / Фото пресс-службы "Фабрики звезд" (Паша Лутов и Дима Дычек)

Новый дуэт

Лилия Паламар и Александр Круглый, известный как LESAN, пришли на "Фабрику звезд" как сольные артисты. Однако в ходе проекта команда решила объединить их в дуэт. Теперь они будут вместе выступать на сцене шоу. Александр – артист и саундпродюсер. Его песня "100 причин" ранее стала вирусной в TikTok. Лилия родом из Бершади, поет и работает моделью.

Лилия Паламар и LESAN / Фото пресс-службы "Фабрики звезд" (Pasha Lutov и Dima Dychek)

Впрочем, список участников еще не окончательный. Зрители сами могут выбрать 13-го "фабриканта". До 16 сентября продолжается голосование среди участников, не попавших в основной состав шоу. Вот кто наберет больше всего голосов, присоединится к основному составу шоу. Его имя объявят во время первого прайм-тайма.

Кстати, накануне Даша Квиткова и популярный комик стали ведущими другого известного проекта "Танцуют все".