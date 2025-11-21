Фагота застали во Львове с загадочной девушкой: он впервые прокомментировал скандальное видео
- Олег Михайлюта, известный как Фагот, прокомментировал видео, на котором гуляет с загадочной девушкой во Львове.
- Певец не раскрыл имя девушки и отметил, что мог держаться за руку с любым.
В сентябре по сети разлетелось видео, на котором лидер группы ТНМК Олег Михайлюта, более известный как Фагот, гуляет по Львову за руки с загадочной девушкой. Певец впервые это прокомментировал.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал проекта "Утро в большом городе". Журналистка поинтересовалась у Михайлюты, кто эта девушка, ведь даже говорили, что певец изменяет любимой.
Много чего говорят. Знаешь, как говорят: когда вас нет, о вас такое говорят. Передавайте им, что когда меня нет, они могут меня даже бить,
– ответил Олег Михайлюта.
Певец не раскрыл имя загадочной девушки. Он также отметил, что мог держаться за руки с кем угодно.
Скандальное видео с Фаготом распространили в тикток-аккаунте star.ukraine. Оно насобирало более 170 тысяч просмотров, много лайков и комментариев. Ролик подписала так: "Фагот нашел новую девушку, вы уже видели?"
Что известно о личной жизни Олега Михайлюты?
Напомним, что Олег Михайлюта имеет сына Никиту от журналистки Анастасии Будкиной. Парню 15 лет.
Уже много лет певец живет в гражданском браке с дизайнером Ольгой Навроцкой, однако оформлять отношения официально они не собираются. "Я уже был женат, она была замужем, то это уже лишнее", – говорил Фагот. Общих детей у влюбленных нет.
Олег и Ольга познакомились на дне рождении у Маши Ефросининой.