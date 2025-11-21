Фагота застали во Львове с загадочной девушкой: он впервые прокомментировал скандальное видео

В сентябре по сети разлетелось видео, на котором лидер группы ТНМК Олег Михайлюта, более известный как Фагот, гуляет по Львову за руки с загадочной девушкой. Певец впервые это прокомментировал.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал проекта "Утро в большом городе". Журналистка поинтересовалась у Михайлюты, кто эта девушка, ведь даже говорили, что певец изменяет любимой.

Тоже интересно Лидер группы ТНМК предположил, почему София Ротару молчит о войне: "Есть свои нюансы"

Много чего говорят. Знаешь, как говорят: когда вас нет, о вас такое говорят. Передавайте им, что когда меня нет, они могут меня даже бить,

– ответил Олег Михайлюта.

Певец не раскрыл имя загадочной девушки. Он также отметил, что мог держаться за руки с кем угодно.

Фагот в проекте "Утро в большом городе": смотрите видео онлайн

Скандальное видео с Фаготом распространили в тикток-аккаунте star.ukraine. Оно насобирало более 170 тысяч просмотров, много лайков и комментариев. Ролик подписала так: "Фагот нашел новую девушку, вы уже видели?"

Что известно о личной жизни Олега Михайлюты?