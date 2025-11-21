Укр Рус
21 листопада, 17:05
2

Фагота заскочили у Львові з загадковою дівчиною: він уперше прокоментував скандальне відео

Марія Примич
Основні тези
  • Олег Михайлюта, відомий як Фагот, прокоментував відео, на якому гуляє з загадковою дівчиною у Львові.
  • Співак не розкрив ім'я дівчини та зазначив, що міг триматися за руку з будь-ким.

У вересні мережею розлетілось відео, на якому лідер гурту ТНМК Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, гуляє Львовом за руки з загадковою дівчиною. Співак уперше це прокоментував.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал проєкту "Ранок у великому місті". Журналістка поцікавилась у Михайлюти, хто ця дівчина, адже навіть говорили, що співак зраджує кохану. 

Багато чого говорять. Знаєш, як говорять: коли вас немає, про вас таке говорять. Передавайте їм, що коли мене немає, вони можуть мене навіть бити, 
– відповів Олег Михайлюта. 

Співак не розкрив ім'я загадкової дівчини. Він також зазначив, що міг триматися за руки з ким завгодно.

Фагот у проєкті "Ранок у великому місті": дивіться відео онлайн

Скандальне відео з Фаготом поширили в тікток-акаунті star.ukraine. Воно назбирало понад 170 тисяч переглядів, багато вподобайок та коментарів. Ролик підписала так: "Фагот знайшов нову дівчину, ви вже бачили?"

Що відомо про особисте життя Олега Михайлюти?

  • Нагадаємо, що Олег Михайлюта має сина Микиту від журналістки Анастасії Будкіної. Хлопцю 15 років.

  • Уже багато років співак живе у цивільному шлюбі з дизайнеркою Ольгою Навроцькою, однак оформлювати стосунки офіційно вони не збираються. "Я вже був одружений, вона була заміжня, то це вже зайве", – говорив Фагот. Спільних дітей у закоханих немає. 

  • Олег та Ольга познайомились на дні народженні в Маші Єфросиніної. 