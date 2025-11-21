Фагота заскочили у Львові з загадковою дівчиною: він уперше прокоментував скандальне відео
- Олег Михайлюта, відомий як Фагот, прокоментував відео, на якому гуляє з загадковою дівчиною у Львові.
- Співак не розкрив ім'я дівчини та зазначив, що міг триматися за руку з будь-ким.
У вересні мережею розлетілось відео, на якому лідер гурту ТНМК Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, гуляє Львовом за руки з загадковою дівчиною. Співак уперше це прокоментував.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал проєкту "Ранок у великому місті". Журналістка поцікавилась у Михайлюти, хто ця дівчина, адже навіть говорили, що співак зраджує кохану.
Багато чого говорять. Знаєш, як говорять: коли вас немає, про вас таке говорять. Передавайте їм, що коли мене немає, вони можуть мене навіть бити,
– відповів Олег Михайлюта.
Співак не розкрив ім'я загадкової дівчини. Він також зазначив, що міг триматися за руки з ким завгодно.
Скандальне відео з Фаготом поширили в тікток-акаунті star.ukraine. Воно назбирало понад 170 тисяч переглядів, багато вподобайок та коментарів. Ролик підписала так: "Фагот знайшов нову дівчину, ви вже бачили?"
Що відомо про особисте життя Олега Михайлюти?
Нагадаємо, що Олег Михайлюта має сина Микиту від журналістки Анастасії Будкіної. Хлопцю 15 років.
Уже багато років співак живе у цивільному шлюбі з дизайнеркою Ольгою Навроцькою, однак оформлювати стосунки офіційно вони не збираються. "Я вже був одружений, вона була заміжня, то це вже зайве", – говорив Фагот. Спільних дітей у закоханих немає.
Олег та Ольга познайомились на дні народженні в Маші Єфросиніної.