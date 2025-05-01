Музыка за маской: в чем феномены артистов, которые скрывают свои лица

В современном мире публика привыкла обращать внимание не только на творчество артистов, но и на их внешний вид. Некоторые из звезд решили бросить вызов и спрятались за париками, шляпами, масками или шлемами.

Те артисты, которые отказались от демонстрации своего вида на публику, подарили миру не просто музыкальные хиты, но и определенный феномен загадочности, ставший частью их образа, пишет Show24.

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Daft Punk

Daft Punk – это французская электронная группа, которая существовала с 1993 по 2021 годы. В этот дуэт входило двое мужчин: Том Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо. Начиная с 1999 года, они никогда не показывали своих лиц на публику. Они прятались за шлемами, которые стали их визитной карточкой. У них звезды были похожи на роботов, что удачно переплеталось со стилем музыки.

Daft Punk / Фото из инстаграма

Несмотря на то, что лица были спрятаны, это не помешало получить пять наград Грэмми за альбом Random Access Memories и песню Get Lucky.

Daft Punk – Get Lucky feat. Pharrell Williams and Nile Rodgers: смотрите видео онлайн

В феврале 2021 года команда опубликовала видео, где заявила о завершении 28-летней карьеры. Но даже в этот момент они не сняли с себя легендарных шлемов.

Итак, на этом примере можно понять, что приоритет – творчество, а не внешний вид. Это и стало фирменной изюминкой Daft Punk.

Sia

Поклонники исполнительницы хорошо знают, что она с детства страдала от тревожности и депрессии. Всемирная слава к австралийской певице пришла с хитом Chandelier. Sia с этим треком получила четыре номинации на Грэмми.

Тогда она сознательно решила скрывать лицо на публике, хотя все знали, как на самом деле выглядит звезда. Артистка выбирала гигантские парики, которые полностью прикрывали ей глаза.

Я не хочу, чтобы люди видели мое лицо и строили отношения с моим внешним видом,

– говорила в одном из интервью исполнительница.

Певица Sia / Фото Getty images

От так, ее оригинальность стала настоящим козырем в рукаве и создала уникальный образ, который не имеет сходства с другими артистами.

А недавно Sia подала на развод с мужем Даниэлем Бернадом из-за "непримиримых разногласий".

Marshmello

Marshmello (настоящее имя – Кристофер Комсток) – популярный американский диджей и продюсер. Слава к нему пришла благодаря белому шлему в форме зефира с улыбкой и глазами. Такие хиты, как: Alone, Friends (с Anne-Marie) и Happier (с Bastille) собрали миллиарды просмотров.

Но стоит заметить, что Marshmello может давать выступления и без фирменного образа, открывая свое лицо публике.

Такой маркетинговый ход помог Marshmello стать одним из самых высокооплачиваемых диджеев мира.

Klavdia Petrivna

Эта певица стала едва ли не самой загадочной личностью нашего шоу-бизнеса. Все началось с того, что артистка выпускала песни, не демонстрируя своего лица. А обложки треков украшал образ нарисованной девушки.

Тогда в обществе разгорелось бурное обсуждение относительно того, кто является этой таинственной личностью. Версий было множество. Кто-то говорил, что лучше не рассекречивать себя, а кто-то был уверен, что исполнительница "затянула" с собственным раскрытием.

Все маски Klavdia Petrivna сняла на первом большом сольном концерте в столице.

Я читала каждый ваш комментарий, и старалась прислушиваться абсолютно ко всем. И случилось так, что очень логично, я запуталась. Поэтому во время поедания дельных советов от дельных людей, во время глубоких размышлений, я в конце концов решила, критику оставляю критикам, а я пойду своей дорогой. Когда-нибудь, увидимся в последний раз. А сейчас я для вас, а вы для меня здесь, без масок, шляп и украшений,

– сказала певица.

Klavdia Petrivna / Фото из инстаграма певицы

Хотя и все маски были сняты, но интерес к юной артистке не исчез. Наоборот, она даже в ближайшее время отправляется в мини-тур за рубежом.

Почему артисты прячутся за масками, париками, шляпами и шлемами

Чаще всего это связано с тем, что артисты хотят, чтобы оценивали их творчество, а не внешность. Также это шанс избежать общего давления шоу-бизнеса относительно объективации внешнего вида.

Более того, многие знаменитости начали больше говорить об анонимности, как акт самосохранения. Важно со своим кумиром прежде всего найти внутреннюю связь через творчество, а не искать привлекательное лицо.