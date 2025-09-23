Когда в 1998 году молодая девушка из Луизианы появилась на сцене со своим дебютным хитом Baby One More Time, мир сразу получил новую икону поп-музыки. Бритни Спирс олицетворяла целую эпоху – стильные клипы, танцевальные хиты, гламур начала 2000-х и одновременно образ девушки, которая близка миллионам подростков.

Однако яркая картинка популярности долгое время скрывалась за жестоким контролем, манипуляциями и борьбой за собственное "я". Хотя эта история довольно печальная, однако именно она сделала Бритни символом свободы и славы в 2020-х годах, пишет Show24.

От звездного взлета к жизни под опекой до жизни под опекой

Альбомы Oops! I Did It Again и Britney сделали ее легендой шоу-бизнеса 2000-х годов. Артистка умела задавать тренды. К примеру, ее вид в школьной форме или джинсы с низкой посадкой – стали теми образами, которые подражали миллионы поклонников.

Britney Spears – Baby One More Time: смотрите видео онлайн

Кроме того, она стала одной из первых знаменитостей, чья личная жизнь постоянно была главной темой для местных и мировых таблоидов.

С 1999 по 2002 годы пара, Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк, была очень знаменитой, а их отношения – слишком драматичными. Поэтому желтая пресса сформировала образ певицы, как "девушки, потерявшей контроль".

Но оказалось, что такому поведению было объяснение. В 2023 году Бритни выпустила мемуары "Женщина во мне", где рассказала, что когда ей было 19 лет, то Джастин заставил сделать аборт. Она также вспоминала, что артист изменял ей с другими женщинами.

А два года до этого, вышел фильм Framing Britney Spears, после чего Тимберлейк публично извинился перед бывшей девушкой и другими женщинами за свои позорные поступки.

2007 год стал временем, когда звезда потеряла себя. У нее произошел психоэмоциональный срыв, который долго обсуждали в медиа. Она побрила голову, а впоследствии даже побила машину папарацци зонтом, которые ее преследовали. Впоследствии ее лишили права опекать собственных детей.

Бритни Спирс с выбритой головой / Фото Люкс ФМ

В своих мемуарах, звезда объяснила, что поступила так, ведь это был ответ на неприятное ощущение, будто все хотят оторвать кусочек от нее.

На меня смотрели с ног до головы. Люди говорили мне, что они думают о моем теле еще с того времени, как я была подростком. Побрить голову и действовать было моим способом дать отпор,

– объяснила Бритни.

В 2008 году ее дважды принудительно госпитализировали в психиатрическое отделение. Этому событию предшествовало то, что женщина закрылась в ванной комнате со своим маленьким сыном. После этого отец артистки получил над ней "временную опеку", которая длилась аж 13 лет.

Под опекой мне дали понять, что в те дни уже прошли. Мне пришлось отрастить волосы и вернуться в форму. Мне пришлось рано ложиться спать и принимать любые лекарства, которые мне говорили принимать. 13 лет я была тенью самой себя,

– откровенно призналась певица.

До 2021 года Бритни жила под строгими ограничениями. К примеру, она могла заработать миллионы за концерт, но распоряжаться ими не имела права, в 2016 году намекала, что чувствует себя "заложницей", но не могла этого прямо сказать, кроме того, звезде запрещал опекун, то есть ее отец, снять внутриматочную спираль.

Движение #FreeBritney и символ свободы

История Бритни Спирс в 2020 году превратилась в глобальное движение. Фаны по всему миру начали выходить на акции с лозунгом #FreeBritney и требованием отменить опекунство над певицей. Тогда также присоединились к протесту и пользователи соцсетей. Люди видели в Бритни не только певицу, а женщину, которую лишили прав и свободы.

Протест с призывом #FreeBritney / Фото Getty images

После этого начались судебные процессы. На одном из заседаний исполнительница сказала, что "просто хочет быть счастливой и иметь возможность выйти замуж и родить ребенка". В тот момент эти слова стали символом борьбы за свободу женщин во всем мире.

В ноябре 2021 года суд официально снял опекунство с Бритни Спирс.

В чем феномен Бритни Спирс?

Мы уже загадывали, что ее популярность в 2000-х годах можно смело назвать феноменом. Однако в 2021 году певица стала символом борьбы с системой, эксплуатирующей женщин, победы над собственными страхами и права на личную свободу, даже если ты звезда мирового масштаба.

В некоторых кругах история Бритни подняла темы от феминизма до психического здоровья и контролем над телом. Кто-то даже сравнивает ее путь с новым поколением артисток – Билли Айлиш или Селеной Гомез, которые не боятся на широкую публику говорить о своей уязвимости.

13 лет жизни Бритни Спирс под опекой напоминают, что даже в мире шоу-бизнеса, где кажется, у тебя есть все, можно быть лишенным важнейшего – права выбора.

