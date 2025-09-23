Коли у 1998 році молода дівчина з Луїзіани з'явилася на сцені зі своїм дебютним хітом Baby One More Time, світ одразу отримав нову ікону попмузики. Брітні Спірс уособлювала цілу епоху – стильні кліпи, танцювальні хіти, гламур початку 2000-х і водночас образ дівчини, яка близька мільйонам підлітків.

Однак яскрава картинка популярності довгий час ховалась за жорстоким контролем, маніпуляціями та боротьбою за власне "я". Хоч ця історія є доволі сумною, однак саме вона зробила Брітні символом свободи та слави у 2020-х роках, пише Show24.

Від зоряного злету до життя під опікунством

Альбоми Oops!... I Did It Again і Britney зробили її легендою шоубізнесу 2000-х років. Артистка вміла задавати тренди. До прикладу, її вигляд у шкільній формі або ж джинси із низькою посадкою – стали тими образами, які наслідували мільйони шанувальників.

Britney Spears – Baby One More Time: дивіться відео онлайн

Крім того, вона стала однією з перших знаменитостей, чиє особисте життя постійно було головною темою для місцевих і світових таблоїдів.

З 1999 по 2002 роки пара, Брітні Спірс і Джастін Тімберлейк, була дуже знаменитою, а їхні стосунки – надто драматичними. Через це жовта преса сформувала образ співачки, як "дівчини, що втратила контроль".

Та виявилось, що такій поведінці було пояснення. У 2023 році Брітні випустила мемуари "Жінка у мені", де розповіла, що коли їй було 19 років, то Джастін змусив зробити аборт. Вона також згадувала, що артист зраджував їй з іншими жінками.

А два роки до цього, вийшов фільм Framing Britney Spears, після чого Тімберлейк публічно попросив вибачення перед колишньою дівчиною та іншими жінками за свої ганебні вчинки.

2007 рік став часом, коли зірка втратила себе. У неї стався психоемоційний зрив, який довго обговорювали у медіа. Вона поголила голову, а згодом навіть побила машину папараці парасолею, які її переслідували. Згодом її позбавили права опікуватись власними дітьми.

Брітні Спірс із поголеною головою / Фото Люкс ФМ

У своїх мемуарах, зірка пояснила, що вчинила так, адже це була відповідь на неприємне відчуття, ніби всі хочуть відірвати шматочок від неї.

На мене дивилися з ніг до голови. Люди казали мені, що вони думають про моє тіло ще з того часу, як я була підлітком. Поголити голову та діяти було моїм способом дати відсіч,

– пояснила Брітні.

У 2008 році її двічі примусово госпіталізовували до психіатричного відділення. Цій події передувало те, що жінка закрилась у ванній кімнаті зі своїм маленьким сином. Після цього батько артистки отримав над нею "тимчасову опіку", яка тривала аж 13 років.

Під опікою мені дали зрозуміти, що в ті дні вже минули. Мені довелося відростити волосся та повернутися у форму. Мені довелося рано лягати спати й приймати будь-які ліки, які мені казали приймати. 13 років я була тінню самої себе,

– відверто зізналась співачка.

До 2021 року Брітні жила під строгими обмеженнями. До прикладу, вона могла заробити мільйони за концерт, але розпоряджатись ними не мала права, у 2016 році натякала, що почувається "заручницею", але не могла цього прямо сказати, крім того, зірці забороняв опікун, тобто її батько, зняти внутрішньоматкову спіраль.

Рух #FreeBritney і символ свободи

Історія Брітні Спірс у 2020 році перетворилась на глобальний рух. Фани по всьому світу почали виходити на акції з гаслом #FreeBritney та вимогою скасувати опікунство над співачкою. Тоді також приєднались до протесту і користувачі соцмереж. Люди бачили у Брітні не лише співачку, а жінку, яку позбавили прав і свободи.

Протест із закликом #FreeBritney / Фото Getty images

Після цього почались судові процеси. На одному із засідань виконавиця сказала, що "просто хоче бути щасливою і мати можливість вийти заміж і народити дитину". У той момент ці слова стали символом боротьби за свободу жінок у всьому світі.

У листопаді 2021 року суд офіційно зняв опікунство з Брітні Спірс.

У чому феномен Брітні Спірс?

Ми уже загадували, що її популярність у 2000-х роках можна сміливо назвати феноменом. Однак у 2021 році співачка стала символом боротьби з системою, що експлуатує жінок, перемоги над власними страхами та права на особисту свободу, навіть якщо ти зірка світового масштабу.

У деяких колах історія Брітні підійняла теми від фемінізму до психічного здоров'я та контролем над тілом. Хтось навіть порівнює її шлях із новим поколінням артисток – Біллі Айліш чи Селеною Гомез, які не бояться на широку публіку говорити про свою вразливість.

13 років життя Брітні Спірс під опікунством нагадують, що навіть у світі шоубізнесу, де здається, у тебе є все, можна бути позбавленим найважливішого – права вибору.

