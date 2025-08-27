Еще несколько лет назад казалось, что настоящая популярность проходит только через большую сцену, телевидение и фильмы. Однако с развитием соцсетей, а особенно – тиктока, правила игры полностью изменились.

Сегодня обычный человек, который вел простой образ жизни, может стать популярнее певца, который годами выступает на сцене, или даже актера, которому вручили премию Оскар. Чтобы лучше понять такой феномен, стоит разобраться в алгоритме тиктока, проанализировать, что интересует людей и почему благодаря даже одному ролику можно получить популярность за сутки – обо всем этом читайте в материале на Show24.

К теме От них зависит все: как поклонники и хейтеры влияют на судьбы знаменитостей

Алгоритм тиктока – как он работает?

Первое и, пожалуй, самое главное то, что пользователю в соцсетях не стоит ждать согласования сценария или разрешения продюсера, чтобы выйти в кадр. Человек, который снимает это видео, имеет свободное пространство для фантазий без каких-либо ограничений (если не принимать во внимание правила и политику тиктока).

Иногда даже одно видео, которое опубликовали на своей странице, довольно быстро может оказаться в категории рекомендации для миллионной аудитории. Кроме того, сейчас не обязательно покупать себе дорогую и профессиональную камеру, чтобы снять ролик. Просто достаточно правильно настроить кадр на телефоне и браться за съемку видео.

Например, американская блогер Чарли Д'Амелио стала одной из самых популярных тиктокеров мира благодаря танцам перед камерой.

Чарли Д'Амелио в тиктоке: смотрите видео онлайн

На ее страницу в тиктоке подписано более 156 миллионов человек, а в инстаграме – 41,9 миллиона. Такая успешность помогла ей встретиться со многими звездами шоу-бизнеса, а также и сотрудничать с ними. Сегодня Чарли можно назвать более известной, чем голливудские актрисы.

А однажды, учительница вокала, Елена Украинец, опубликовала видео с ученицей, где они выполняли трек Леди Гаги – Abracadabra. Тогда исполнительница прокомментировала и репостнула это видео, а в последующие дни медиа поспешили к преподавательнице и ученице за комментариями и впечатлениями. От так, к женщине и пришла настоящая популярность.

Но и артисты стараются не отставать от современных тенденций. Они часто участвуют в различных трендах, а еще чаще публикуют отрывки новых песен в тиктоке, чтобы те завирусились, а интерес публики только рос в ожидании услышать полную версию. Однажды украинская певица FIЇNKA опубликовала отрывок трека со своим сыном, а пользователи соцсети подхватили и распространили его. На фоне такой заинтересованности, исполнительница решила записать и выпустить полную версию.

В свое время также завирусилась и песня Тони Матвиенко – "Кульбаби", которой уже было несколько лет. Что интересно, это не единичный случай, что треки, которые когда-то были популярны, или те, которые сначала остались недооцененными, сегодня занимают первые места среди рейтингов прослушиваний.

Тоня Матвиенко – "Кульбаби": смотрите видео онлайн

Как стать популярным без сцены и кино?

Очень часто тиктокеры не имеют профессионального образования, но их харизма и искренность могут "подкупить" миллионы людей. Преимущество заключается еще и в том, что они могут установить прямой контакт с аудиторией, отвечая или лайкая их комментарии, давая ответы на вопросы и тому подобное. А артист, выступающий на сцене, не может такого сделать. Во время концерта он может попытаться установить с кем-то зрительный контакт и то на несколько секунд, при том, что аудитория может достигать тысячи зрителей. Если сравнивать с кино, то здесь о "близости" говорить трудно. Ведь актеры создают эмоции для публики, они заставляют проживать зрителей свои роли, но будем откровенны, что удается это далеко не всем.

Когда-то певица Jerry Heil публиковала в соцсетях каверы на песни других артистов. Эта ниша принесла ей весомую часть славы. Но жизнь распорядилась так, что простыми роликами это все не ограничилось, ведь впоследствии звезда отправилась на певческий конкурс Евровидение, где представляла нашу страну.

А чего только стоит образ Клавдии Петровны, которая долгое время была загадкой для украинского шоу-бизнеса. В 2023 году на тикток-аккаунте артистки постепенно появлялись отрывки ее песен. За несколько месяцев они оказались в топах прослушиваний, а в плейлистах людей появились новые треки.

Когда-то даже первая леди страны Елена Зеленская процитировала отрывок из композиции, которая долгое время была в трендах тиктока.

Елена Зеленская процитировала строки из песни "Я щаслива": смотрите видео онлайн

И таких примеров множество. Даже есть те блогеры, которые не стремятся к большой сцене, а продолжают снимать тиктоки, ведь это приносит им удовольствие.

Часто популярность в соцсетях порождают и комедийные видео. К примеру, последнее время стало популярным снимать пародии или придумывать собственные сюжеты, которые потом отыгрываются на камеру.

Очень часто популярными становятся и те ролики, которые максимально соответствуют жизненным ситуациям без всяких сценариев.

Итак, всегда ли для быстрого успеха надо стараться и что-то придумывать? Ответ – нет. Нужно ли для того, чтобы удержать популярность, работать и развивать свою страницу? Ответ – да.

Почему тикток побеждает кино?

Не секрет, что для того, чтобы снять качественный сериал или фильм, на это нужно потратить месяцы, если не годы. Придумка истории, сценарий, подбор актеров, режиссеров и всей съемочной группы, декорации, костюмы и много всего другого – все это занимает столько времени, что очевидно зрители будут выбирать то, что им соцсети предлагают уже.

Иногда, чтобы снять видео для тиктока, нужно несколько минут, но скорость не всегда означает качество. Кто-то для создания контента может потратить и несколько часов, однако это точно меньшее количество времени, которое тратится на создание фильмов. Именно поэтому тиктокеры становятся "звездами момента", тогда как актерам приходится ждать премьер.

Например, можно вспомнить одного из самых популярных блогеров – Khabi Lame. Он стал известным благодаря молчаливым видео, но его эмоции и жестикуляции "говорили" лучше, чем если бы парень озвучивал видео.

Ранее мы уже писали о Ламе, ведь его депортировали из США.

Можно подытожить, что тикток открыл новую эпоху популярности. Теперь не обязательно выступать на сцене или иметь роли в фильмах, чтобы быть известным. Часто люди, которые снимают короткие ролики в собственных домах, собирают больше поклонников, чем звезды, которые десятилетиями отдаются публике на съемочных площадках или больших сценах. Такое развитие событий доказывает, что мир славы стал доступным каждому, кто имеет креативность, харизматичность и немного удачи.