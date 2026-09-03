"Бездушная и пластиковая": FIЇNKA возмутилась из-за музыки, созданной с помощью ИИ, которую включают детям

Нынешний праздник "Первого звонка" запомнился не только торжественными моментами, но и обсуждениями в сети. В частности, певица FIЇNKA раскритиковала музыку, которую включали на школьных линейках и праздниках в детских садах.

Артистку возмутило, что вместо песен украинских исполнителей там звучали треки, созданные с помощью искусственного интеллекта. Своими мыслями FIЇNKA поделилась в инстаграме.

Она отметила, что в Украине есть огромное количество хороших песен, поэтому не понимает, зачем для детских праздников выбирать музыку, созданную ИИ.

Ну почему среди сотен тысяч украинских песен обо всем на свете – на школьных праздниках и в детских садах вы выбираете эту бездушную, пластиковую музыку, созданную ИИ?

– эмоционально написала певица.

По мнению артистки, дети с раннего возраста должны знакомиться с качественной украинской музыкой и творчеством наших исполнителей. Она считает, что массовое использование сгенерированных треков может влиять на музыкальный вкус детей.

В то время, когда каждый, у кого есть смартфон, становится "автором и композитором", – вы обесцениваете огромный вклад в культуру наших артистов, музыка которых должна звучать для детей. Кого они будут изучать на уроках?,

– возмутилась FIЇNKA.

Певица также подчеркнула, что украинскую культуру важно передавать детям с раннего возраста. По ее мнению, школы и детские сады должны знакомить детей с творчеством настоящих украинских музыкантов, а не только с популярными треками, созданными с помощью ИИ.

FIЇNKA раскритиковала школы и детские сады за использование музыки, созданной с помощью ИИ / Скриншот из Instagram-сторис

Кстати, многие украинские звезды в этом году сами стали частью школьных торжеств, ведь они проводили своих детей в школу. Ранее мы подробно рассказывали, где учатся дети украинских знаменитостей.