Киркоров заявил, что помог Болгарии выиграть Евровидение-2026: в команде Dara ответили

Победительницей Евровидения-2026 стала болгарская певица Dara с песней Bangaranga. После финала в сети начали активно обсуждать, кто именно работал над ее конкурсным номером и имел ли к нему отношение российский певец Филипп Киркоров.

Дело в том, что сам путинист утверждал, якобы был привлечен к подготовке болгарской заявки и помогал на разных этапах. Что об этом говорят авторы песни и команда Dara – смотрите далее в материале 24 Канала.

Российская телеведущая и журналистка Яна Чурикова во время Евровидения взяла комментарий у Филиппа Киркорова, где он подробно описал свое якобы участие в подготовке болгарской заявки. По его словам, сначала к нему обратился болгарский вещатель с предложением присоединиться к работе над конкурсом. После этого он и его так называемая "дрим тим" начали работать. Как утверждает Киркоров, он увидел, что Dara "может быть девой". Далее Киркоров рассказал, что Dara выиграла национальный отбор, но возникла проблема – не было сильной конкурсной песни. В конце концов выбрали Bangaranga.

Отдельно Киркоров рассказал о подготовке сценического номера. По его словам, он сам связался со шведским хореографом Фредриком Ридманом, а тот посоветовал привлечь постановщицу Сашу Жан-Батист. В результате именно они работали над сценическим шоу для Dara.

Для меня работа в этом году с Болгарией – это уже вопрос чести и достоинства, и в память об отце, который из Болгарии, я должен был это сделать,

– сказал Киркоров.

Видео об этом опубликовали в телеграм-канале EUROPIUM.

Что говорят авторы песни и команда DARA?

После этих заявлений журналисты RFI связались с людьми, которые реально работали над конкурсной песней и выступлением.

Румынский продюсер Кристиан Тарча, который является одним из авторов Bangaranga, объяснил, что песня была создана еще в 2023 году, то есть задолго до Евровидения-2026. По его словам, над треком работала международная команда, и песня просто была доработана после того, как ее выбрали для конкурса. Он также отметил, что в создании композиции и конкурсной версии Киркоров участия не принимал и никакого вклада не делал.

Я не знаю, кто такой Филипп Киркоров,

– сказал Тарча.

А впоследствии уточнил: "Похоже, Филипп Киркоров – выдающийся российский артист, который ранее сотрудничал с Димитрисом во время предыдущих отборов, но не имеет отношения к Bangaranga. Вероятно, именно благодаря этому сотрудничеству он гордится тем, что Димитрис является одним из авторов песни Bangaranga, и, видимо, радуется ее успеху, ведь сам, вместе с Димитрисом, участвовал в предыдущих отборах".

Греческий композитор Димитрис Контопулос, который также работал над песней, подтвердил эти слова. Он отметил, что с Киркоровым действительно знаком и ранее сотрудничал в старых проектах для Евровидения, однако к Bangaranga он не имел никакого отношения.

Здесь важно вспомнить:

Димитрис Контопулос после начала полномасштабной войны России против Украины продолжил посещать Россию.

Среди совместных работ Контопулоса и Киркорова – песня Shady Lady, с которой Ани Лорак представляла Украину на Евровидении-2008 и заняла второе место. Также они сотрудничали с российскими участниками конкурса – в частности с сестрами Толмачевыми (Евровидение-2014) и Сергеем Лазаревым, который выступал в 2016 и 2019 годах.

Представители болгарского вещателя БНТ и сама команда Dara также не подтвердили участия Филиппа Киркорова в работе над номером.

Кстати, ранее мы писали, что трое украинцев работали в команде победительницы Евровидения-2026.