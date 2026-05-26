COVID нас объединил, – Филипп Коляденко откровенно высказался об отношениях с женой

Участник группы KADNAY и проекта Phil it Филипп Коляденко редко делится подробностями личной жизни. Известно, что жену музыканта зовут Нодира Тураджанова, она стилист по волосам из Узбекистана.

В интервью Алине Доротюк Коляденко откровенно рассказал о Нодире и их отношениях.

Филипп Коляденко и Нодира Тураджанова поженились во время пандемии коронавируса. Пара решила устроить камерную свадьбу и пригласить только самых близких людей.

В интервью музыкант рассказал, чем женщина его покорила.

Своим чистым взглядом на жизнь. Своим светом. Она умеет передавать всю красоту этого мира и нести через себя, или видеть, останавливать меня и говорить: "Посмотри, почувствуй". Она мне очень помогает: психологически, морально, поддержкой, человечностью, своим светом и теплотой. Покорила глазами, танцами,

– признался он.

Коляденко поделился, что они с женой могут веселиться и грустить вместе. Он добавил, что рядом с Нодирой может быть собой. Перед женитьбой пара встречалась год.

Мы быстро начали жить вместе из-за COVID. Она меня заразила и мне мама говорит: "Вот и оставайся с ней, сиди и болейте". COVID нас объединил. Мы пожили месяц вместе. Поняли, что нам комфортно,

– поделился Филипп.

По словам музыканта, Нодира помогает проекту Phil it, в частности с фотографиями, видео и афишами, ведь занималась дизайном.

Я никогда ее не останавливаю. У нее есть очень крутое видение, классное чувство стиля, нас, меня. Она разноцветная работница. Она всем занимается. Ей все интересно. И я ей всегда доверяю,

– отметил Коляденко.

Что ранее Филипп Коляденко рассказывал об отношениях с женой?

Ранее Филипп Коляденко рассказывал, что познакомился с Нодирой благодаря Дмитрию Монатику, ведь женщина работает со звездами. Перед тем как жениться на любимой, музыкант советовался с родителями.

"Мы советовались с родителями, говорили с папой и мамой. У нас была беседа относительно моей уверенности в этом, насколько это актуально. Потому что сейчас много пар, которые просто живут и наслаждаются жизнью. И почему-то я принял такое решение. Это самая сильная любовь и родственность", – признался он.

Коляденко также делился, что они хотят детей, но не в ближайшее время. У пары есть две собаки.