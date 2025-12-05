Известный телеведущий Фима Константиновский признался, занимается ли "черным" пиаром

Эпоха соцсетей сделала "черный" пиар быстрым и непредсказуемым. Когда вокруг имени или бренда возникает скандал, уровень внимания аудитории резко возрастает. Люди переходят на страницы в соцсетях, просматривают контент, ищут подтверждение или опровержение слухов.

И для некоторых звезд именно это – идеальный момент, чтобы объявить о релизе песни, новом выступлении или гастролях. Ведущий шоу "Поле" Фима Константиновский поделился своим мнением о "черном" пиаре. Об этом он рассказал эксклюзивно для 24 канала за кулисами шоу "еПитання", пятый сезон которого Новый канал запишет уже совсем скоро.

Телеведущий признался, что негативно относится к "черному" пиару.

Считаю, что это неправильно. Особенно, когда делаешь что-то специально. Если "вляпался" в скандал неосознанно – это одно. Оно произошло, надо выходить к аудитории и объяснять свою позицию. А специально искать что-то – ну такое. Не понимаю этого,

– отмечает Фима.

Кстати, Фима Константиновский как раз недавно в телеграмм-канале "Сбор закрыт" прокомментировал скандал с Тимуром Миндичем, продюсером и совладельцем ютуб-канала Stadium Family, в котором был вовлечен и Константиновский.

Для справки! Черный пиар – это один из видов пиар-менеджмента, который благодаря распространению определенной информации создает у аудитории негативное отношение к явлению, события, процесса, или товара. В шоубизнесе его используют с помощью псевдо-скандалов, неординарных событий, чтобы увеличить интерес к определенному продукту или лицам.

Телеведущий считает, что значительно лучше, когда ты просто делаешь свое дело, оно органично набирает просмотры и увеличивает твою популярность.

Люблю, когда люди смотрят только потому, что ты выполняешь свою работу лучше, чем другие коллеги. Вот это круто! А распространять слухи, скандалы – однозначно нет. Супер, когда делаешь качественный продукт, и он "залетает",

– добавил Константиновский.

Кто такой Фима Константиновский?