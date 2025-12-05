Відомий телеведучий Фіма Константиновський зізнався, чи займається "чорним" піаром

Епоха соцмереж зробила "чорний" піар швидким і непередбачуваним. Коли навколо імені або бренду виникає скандал, рівень уваги аудиторії різко зростає. Люди переходять на сторінки в соцмережах, переглядають контент, шукають підтвердження або спростування чуток.

І для деяких зірок саме це – ідеальний момент, щоб оголосити про реліз пісні, новий виступ або гастролі. Ведучий шоу "Поле" Фіма Константиновський поділився своєю думкою про "чорний" піар. Про це він розповів ексклюзивно для 24 Каналу за лаштунками шоу "єПитання", п'ятий сезон якого Новий канал запр'емєрить уже зовсім скоро.

Телеведучий зізнався, що негативно ставиться до "чорного" піару.

Вважаю, що це неправильно. Особливо, коли робиш щось спеціально. Якщо "вляпався" у скандал несвідомо – це одне. Воно сталося, треба виходити до аудиторії та пояснювати свою позицію. А спеціально шукати щось – ну таке. Не розумію цього,

– зазначає Фіма.

До речі, Фіма Константиновський якраз нещодавно у телеграм-каналі "Збір закритий" прокоментував скандал з Тимуром Міндічем, продюсером та співвласником ютуб-каналу Stadium Family, у якому був залучений і Константиновський.

Для довідки! Чорний піар – це один з видів піар-менеджменту, який завдяки розповсюдженню певної інформації створює в аудиторії негативне ставлення до явища, події, процесу, чи товару. У шоубізнесі його використовують за допомогою псевдо-скандалів, неординарних подій, щоб збільшити інтерес до певного продукту чи осіб.

Телеведучий вважає, що значно краще, коли ти просто робиш свою справу, вона органічно набирає перегляди й збільшує твою популярність.

Люблю, коли люди дивляться лише через те, що ти виконуєш свою роботу краще, ніж інші колеги. Оце круто! А поширювати чутки, скандали – однозначно ні. Супер, коли робиш якісний продукт, і він "залітає",

– додав Константиновський.

Хто такий Фіма Константиновський?