3 грудня оголосили першу шестірку хореографів, а сьогодні – іншу частину. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Танців з зірками".
Цікаво Пісні в супроводі оркестру та неймовірні дуети: MONATIK вразив шоу в Національній опері України
До другої шестірки танцівників увійшли:
- Чемпіонка України по латиноамериканській програмі Анна Кареліна, яка у 2021 у парі з Артуром Логаєм перемогла у "Танцях з зірками".
- Хореограф Макс Леонов, який також декілька разів брав участь в проєкті. Він виходив на паркет з ведучою Машею Єфросиніною, акторкою Оленою Кравець, артисткою Євгенією Власовою та співачкою Сантою Дімопулос, з якою переміг у 2020 році.
- Професійна танцівниця Яна Цибульська, яка, окрім участі в шоу "Танці з зірками", відома заснуванням танцювально-навчальної платформи The Stage.
- Заслужений майстер спорту України зі спортивних бальних танців і чемпіон світу та Європи Віталій Загоруйко. Він також є засновником власного театру і школи танцю.
- Хореографиня Надін, яка була хореографкою-постановницею багатьох номерів попередніх сезонів "Танців з зірками". За час своєї кар'єри вона співпрацювала з Монатіком, KOLA, Phil it, Златою Огнєвіч, Святославом Вакарчуком, Тіною Кароль, Надією Дорофєєвою та багатьма іншими зірками.
- Танцівник і тренер із 16-річним досвідом у бальній латині Сергій Єфремов.
До першої шестірки танцівників увійшли: Євген Кот, Юлія Сахневич, Олександр Прохоров, Анна Манжула, Антон Нестерко та Павло Сімакін.
Як повідомив інформаційний партнер спецвипуску Viva, це вже всі танцівники, які цього разу вийдуть на паркет з учасниками "Танців з зірками".
Що відомо про учасників та суддів "Танців з зірками"?
- У проєкті візьмуть участь українська ветеранка Руслана Данілкіна, гуморист Василь Байдак, телеведуча Неля Шовкопляс, співак Женя Галич, журналістка Наталя Островська, головний герой 9 сезону "Холостяка" Нікіта Добринін, ведуча програми "Ближче до зірок" Наталі Солонік, виконавиця KOLA, ведучий Григорій Решетник, блогерка Даша Квіткова та актори Наталка Денисенко і Павло Текучев.
- Оцінюватимуть виступи хореограф і військовий Дмитро Дікусар, артистка балету Катерина Кухар та співаки Наталія Могилевська і Монатік.
- Дивитись передноворічний спецвипуск "Танців з зірками" можна буде на каналі 1+1 Україна.