3 грудня оголосили першу шестірку хореографів, а сьогодні – іншу частину. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Танців з зірками".

Цікаво Пісні в супроводі оркестру та неймовірні дуети: MONATIK вразив шоу в Національній опері України

До другої шестірки танцівників увійшли:

Чемпіонка України по латиноамериканській програмі Анна Кареліна , яка у 2021 у парі з Артуром Логаєм перемогла у "Танцях з зірками".

, яка у 2021 у парі з Артуром Логаєм перемогла у "Танцях з зірками". Хореограф Макс Леонов , який також декілька разів брав участь в проєкті. Він виходив на паркет з ведучою Машею Єфросиніною, акторкою Оленою Кравець, артисткою Євгенією Власовою та співачкою Сантою Дімопулос, з якою переміг у 2020 році.

, який також декілька разів брав участь в проєкті. Він виходив на паркет з ведучою Машею Єфросиніною, акторкою Оленою Кравець, артисткою Євгенією Власовою та співачкою Сантою Дімопулос, з якою переміг у 2020 році. Професійна танцівниця Яна Цибульська , яка, окрім участі в шоу "Танці з зірками", відома заснуванням танцювально-навчальної платформи The Stage.

, яка, окрім участі в шоу "Танці з зірками", відома заснуванням танцювально-навчальної платформи The Stage. Заслужений майстер спорту України зі спортивних бальних танців і чемпіон світу та Європи Віталій Загоруйко . Він також є засновником власного театру і школи танцю.

. Він також є засновником власного театру і школи танцю. Хореографиня Надін, яка була хореографкою-постановницею багатьох номерів попередніх сезонів "Танців з зірками". За час своєї кар'єри вона співпрацювала з Монатіком, KOLA, Phil it, Златою Огнєвіч, Святославом Вакарчуком, Тіною Кароль, Надією Дорофєєвою та багатьма іншими зірками.

яка була хореографкою-постановницею багатьох номерів попередніх сезонів "Танців з зірками". За час своєї кар'єри вона співпрацювала з Монатіком, KOLA, Phil it, Златою Огнєвіч, Святославом Вакарчуком, Тіною Кароль, Надією Дорофєєвою та багатьма іншими зірками. Танцівник і тренер із 16-річним досвідом у бальній латині Сергій Єфремов.

До першої шестірки танцівників увійшли: Євген Кот, Юлія Сахневич, Олександр Прохоров, Анна Манжула, Антон Нестерко та Павло Сімакін.

Як повідомив інформаційний партнер спецвипуску Viva, це вже всі танцівники, які цього разу вийдуть на паркет з учасниками "Танців з зірками".

Що відомо про учасників та суддів "Танців з зірками"?