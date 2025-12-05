3 декабря объявили первую шестерку хореографов, а сегодня – другую часть. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Танцев со звездами".
Интересно Песни в сопровождении оркестра и невероятные дуэты: MONATIK поразил шоу в Национальной опере Украины
Во вторую шестерку танцовщиков вошли:
- Чемпионка Украины по латиноамериканской программе Анна Карелина, которая в 2021 в паре с Артуром Логаем победила в "Танцах со звездами".
- Хореограф Макс Леонов, который также несколько раз участвовал в проекте. Он выходил на паркет с ведущей Машей Ефросининой, актрисой Еленой Кравец, артисткой Евгенией Власовой и певицей Сантой Димопулос, с которой победил в 2020 году.
- Профессиональная танцовщица Яна Цибульская, которая, кроме участия в шоу "Танцы со звездами", известна основанием танцевально-обучающей платформы The Stage.
- Заслуженный мастер спорта Украины по спортивным бальным танцам и чемпион мира и Европы Виталий Загоруйко. Он также является основателем собственного театра и школы танца.
- Хореограф Надин, которая была хореографом-постановщиком многих номеров предыдущих сезонов "Танцев со звездами". За время своей карьеры она сотрудничала с Монатиком, KOLA, Phil it, Златой Огневич, Святославом Вакарчуком, Тиной Кароль, Надеждой Дорофеевой и многими другими звездами.
- Танцовщик и тренер с 16-летним опытом в бальной латине Сергей Ефремов.
В первую шестерку танцовщиков вошли: Евгений Кот, Юлия Сахневич, Александр Прохоров, Анна Манжула, Антон Нестерко и Павел Симакин.
Как сообщил информационный партнер спецвыпуска Viva, это уже все танцовщики, которые на этот раз выйдут на паркет с участниками "Танцев со звездами".
Что известно об участниках и судьях "Танцев со звездами"?
- В проекте примут участие украинская ветеранка Руслана Данилкина, юморист Василий Байдак, телеведущая Неля Шовкопляс, певец Женя Галич, журналистка Наталья Островская, главный герой 9 сезона "Холостяка" Никита Добрынин, ведущая программы "Ближе к звездам" Натали Солоник, исполнительница KOLA, ведущий Григорий Решетник, блогер Даша Квиткова и актеры Наталка Денисенко и Павел Текучев.
- Оценивать выступления будут хореограф и военный Дмитрий Дикусар, артистка балета Екатерина Кухар и певцы Наталья Могилевская и Монатик.
- Смотреть предновогодний спецвыпуск "Танцев со звездами" можно будет на канале 1+1 Украина.