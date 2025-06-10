Умер писатель Фредерик Форсайт – автор известного романа "День шакала"

Умер британский писатель Фредерик Форсайт, известный романом-триллером "День шакала". Ему было 86 лет.

Форсайт издал более 25 книг, в частности "Одесский файл" и "Псы войны", и продал 75 миллионов книг по всему миру. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на BBC.

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Триллеры Фредди, которые до сих пор читают миллионы людей по всему миру, определяют жанр и до сих пор являются эталоном, к которому стремятся современные писатели. Он оставляет после себя непревзойденное наследие, которое будет продолжать захватывать и развлекать в течение многих лет,

– сказал его издатель Билл Скотт-Керр.

Что известно о Фредерике Форсайте

Фредерик Форсайт родился 25 августа 1938 года в графстве Кент. В 18-летнем возрасте вступил в ряды Королевских ВВС, а затем стал военным корреспондентом BBC и Reuters. В 2015 году писатель признался, что более 20 лет работал на британскую разведывательную службу MI6.

Многие сюжеты Форсайта базировались на его реальном жизненном опыте. Свой первый роман "День шакала", который вышел 1971 году, он написал, будучи безработным.

Я был обедневший, в долгах, без квартиры, без машины, без ничего, и я просто думал: "Как мне выбраться из этой ямы?" И я придумал, пожалуй, самое забавное решение – написать роман,

– говорил Фредерик Форсайт.

Фредерик Форсайт / Фото Getty Images

События романа "День шакала" разворачиваются в 1963 году. Это история об англичанине, которого наняли убить тогдашнего президента Франции Шарля де Голля. Книгу экранизировали в 1973 году, а в прошлом году вышел сериал.

Впоследствии Фредерик Форсайт написал роман "Одесский файл", который в 1974 году экранизировали. Вместе с коллегой Тони Кентом он написал продолжение "Месть Одессы", которое выйдет в августе этого года.

Также Форсайт является автором романа-триллера "Четвертый протокол", по которому сняли фильм. Главные роли исполнили Майкл Кейн и Пирс Броснан. В 1997 году Фредерик получил Орден Британской империи за заслуги в литературе.

Писатель был дважды женат. Первая жена – Кэрол Каннингем, которая родила двух сыновей, а вторую звали Сэнди Моллой – она умерла в октябре прошлого года.

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