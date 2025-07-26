Впервые за 10 лет: Гайтана и "СКАЙ" вместе исполнили совместный хит "Не йди"

Гайтана снова выступила в Украине. На этот раз певица появилась на сцене вместе с группой "СКАЙ" – они спели давний хит "Не йди".

Гайтана и группа "СКАЙ" вышли на сцену фестиваля "Поколение", который состоялся в Днепре и Киеве. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм коллектива.

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Песня "Не йди" вышла в 2007 году. Она стала одной из самых популярных как в репертуаре Гайтаны, так и группы "СКАЙ". Трек снова прозвучал от артистов 20 июля.

Впервые за 10 лет на фестивале "Поколение" Олег Собчук и Гайтана спели легендарную "Не йди", автором слов которой является Сергей Лазо! Эмоции переполняли,

– поделился лидер группы "СКАЙ".

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