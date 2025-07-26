Впервые за 10 лет: Гайтана и "СКАЙ" вместе исполнили совместный хит "Не йди"
- Гайтана снова выступила в Украине вместе с группой "СКАЙ", исполнив хит "Не йди" на фестивале "Поколение".
Песня "Не йди", выпущенная в 2007 году, стала одной из самых популярных в репертуаре обоих артистов, и она впервые прозвучала от них за 10 лет.
Гайтана снова выступила в Украине. На этот раз певица появилась на сцене вместе с группой "СКАЙ" – они спели давний хит "Не йди".
Гайтана и группа "СКАЙ" вышли на сцену фестиваля "Поколение", который состоялся в Днепре и Киеве. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм коллектива.
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Песня "Не йди" вышла в 2007 году. Она стала одной из самых популярных как в репертуаре Гайтаны, так и группы "СКАЙ". Трек снова прозвучал от артистов 20 июля.
Впервые за 10 лет на фестивале "Поколение" Олег Собчук и Гайтана спели легендарную "Не йди", автором слов которой является Сергей Лазо! Эмоции переполняли,
– поделился лидер группы "СКАЙ".
Гайтана и Олег Собчук исполнили хит "Не йди": видео
Что известно о карьере Гайтаны?
- В 2016 году Гайтана поставила на паузу музыкальную карьеру. В начале полномасштабного вторжения она изредка публиковала патриотические сообщения.
- В июне 2024 года певицу раскритиковали за сообщения на русском языке. Гайтана оправдалась и призвала не ссориться из-за языкового вопроса. Но в июле попала в очередной скандал, когда выступила в Кыргызстане с русскими песнями.
- Уже летом этого года Гайтана впервые после длительной паузы выступила в Киеве. Вероятно, артистка планирует вернуться к концертам в Украине.