В Украине или за границей: где сейчас певица Гайтана, которая недавно потеряла отца

Сегодня, 24 марта, певице Гайтане исполнилось 47 лет. Долгое время она была вне сцены, однако относительно недавно вернулась с новыми треками.

В детстве артистка жила в Конго, и потом переехала с мамой в Украину. Училась в музыкальной школе, высшее образование получала на экономическом факультете. Гайтана также обожала спорт, ведь даже имеет статус кандидата в мастера спорта по настольному теннису. 24 Канал расскажет, что известно о карьере исполнительницы, почему она ушла со сцены и где проживает сейчас.

Как Гайтана стала популярной?

Первые серьезные шаги в сфере музыки начала делать еще в 90-х годах. Артистка была участницей многих конкурсов и фестивалей, а затем выступала в составе ансамбля "Альтана". Впоследствии ее голос можно было услышать на бэк-вокале популярных звезд: Ирины Билык, предательниц Таисии Повалий и Ани Лорак, Николая Караченцева и Александра Малинина.

Гайтана в подростковом возрасте

В начале 2000-х годов началось сотрудничество с Lavina Music. Тогда началась работа над альбомами, а в 2007 году вышел хит под названием "Шаленій".

Певица в 2012 году отправилась в солнечный Баку, чтобы представить нашу страну на конкурсе. Она выступала с треком Be My Guest, который вызвал скандал. В песне якобы заметили признаки плагиата, ведь зрителям она была похожа на другие композиции: Сlocks – Coldplay When Love Takes Over – Kelly Rowland feat. David Guetta.

Гайтану также "обвинили" и в том, что ее выступление неинтересное, поэтому публика отдала артистке 65 баллов и 15 место.

В 2012 году, когда Украина принимала футбольный чемпионат "Евро-2012", звезда подготовила гимн к футбольному чемпионату под названием "Viva, Европа!".

Почему Гайтана исчезла со сцены?

Позже певица разорвала контракт с Lavina Music, заявив, что является "капитаном своего корабля". Тогда артистка решила взять творческую паузу, но еще выпустила клип в 2016 году.

Гайтана официально заявила, что уходит из сферы шоу-бизнеса, чтобы посвятить себя семье. Однако с того момента прошло 7 лет и певица удивила громким возвращением. В апреле 2024 она презентовала новый альбом "Солнце в тебе", куда вошли 10 песен исполнительницы, выпущенных после 2014 года.

Личная жизнь

Известно, что еще раньше певица была в отношениях со своим продюсером Эдуардом Климом, но в 2015 году пара рассталась.

Гайтана и Эдуард Клим

Впоследствии стало известно, что Гайтана тайно вышла замуж за саунд-продюсера Александра Смарта. В 2017 году родилась дочь Николь.

Муж Гайтаны с дочерью

Где сейчас Гайтана?

Как известно, исполнительница проживает не в Украине, а за рубежом. Она часто публикует в соцсетях свои выступления из разных страны. А вот в информации аккаунта в инстаграме указано, что он расположен в Швейцарии. Вероятно, звезда проживает именно в этой стране.

Где сейчас Гайтана

Не так давно артистка представила новые песни. Она продолжает экспериментировать с образами и стилем, видимо, ища что-то новое и уникальное. В сентябре 2025 года звезда сообщила, что ее отец умер в возрасте 69 лет. Что стало причиной смерти – неизвестно.