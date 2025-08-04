Гайтана сообщила, что у ее отца серьезные проблемы со здоровьем. Певица также попросила подписчиков о помощи.

Гайтана обратилась к своей аудитории в инстаграме, пишет Show 24. К сообщению она прикрепила архивное фото с отцом.

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Гайтана рассказала, что ее отец находится в критическом состоянии в городе Браззавиль, что в Республике Конго. Певица пыталась улететь к нему из Цюриха, но ей не позволили сесть на самолет. Женщина имеет украинский паспорт, поэтому ей нужна виза.

Завтра утром я поеду в консульство Республики Конго в Женеве. Я прошу о помощи всех, кто имеет контакты или может связаться с консулом или дипломатическим персоналом, чтобы мне срочно выдали визу,

– обратилась к подписчикам Гайтана.

Отец Гайтаны находится в критическом состоянии / Фото из инстаграма певицы

Что известно об отце Гайтаны

Отец Гайтаны родился в 1956 году. Мужчина имеет собственный дом в Браззавиле и уже находится на пенсии. Его родной язык французский и ленгала, также знает русский и разговаривает на нем, ведь когда-то учился в Киеве.

Всю свою жизнь он помогает людям и детям. В его доме всегда жили дети сестер, братьев, которых он воспитывал как своих до самого университета. Папа – человек сильный, мудрый, все его слушают и уважают, поэтому в доме всегда много гостей. Он любит качественную жизнь, вкусную, полезную еду и выглядит всегда безупречно,

– писала ранее Гайтана.

Певица описывала своего отца как энергичного и темпераментного мужчину. Также рассказывала, что он обожает украинскую кухню. В начале 2022 года мужчина потерял жену.