Гайтана показала редкое фото дочери: как сейчас выглядит девочка

Певица Гайтана порадовала поклонников редким семейным снимком.

На своей странице в инстаграме 47-летняя певица опубликовала селфи со своей единственной дочерью Сапфир-Николь. Снимок был сделан во время отдыха на побережье.

Артистка редко делится подробностями личной жизни и почти не показывает дочь в соцсетях, поэтому новая публикация сразу привлекла внимание поклонников.

На опубликованном кадре звездная мама позирует в стильном летнем образе с заплетенными афрокосичками и в темных солнцезащитных очках. Ее дочь предстала перед камерой в белой кепке и светлой футболке. Вместе они сложили руки в форме сердца.

Давайте ценить моменты, когда мы можем быть рядом с теми, ради кого бьется сердце,

– написала под публикацией артистка.

Гайтана с дочерью / Фото из инстаграма певицы

Известно, что в июне этого года Сапфир-Николь исполнилось 9 лет. Отцом девочки является саунд-продюсер Алекс Смарт, с которым Гайтана поженилась в 2016 году.

Ранее редкие снимки детей показала бывшая жена Виталия Кличко. Елизавета-Виктория и Максим уже выше мамы.