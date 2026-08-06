Гайтана показала редкое фото дочери: как сейчас выглядит девочка
Певица Гайтана порадовала поклонников редким семейным снимком.
На своей странице в инстаграме 47-летняя певица опубликовала селфи со своей единственной дочерью Сапфир-Николь. Снимок был сделан во время отдыха на побережье.
Артистка редко делится подробностями личной жизни и почти не показывает дочь в соцсетях, поэтому новая публикация сразу привлекла внимание поклонников.
На опубликованном кадре звездная мама позирует в стильном летнем образе с заплетенными афрокосичками и в темных солнцезащитных очках. Ее дочь предстала перед камерой в белой кепке и светлой футболке. Вместе они сложили руки в форме сердца.
Давайте ценить моменты, когда мы можем быть рядом с теми, ради кого бьется сердце,
– написала под публикацией артистка.
Известно, что в июне этого года Сапфир-Николь исполнилось 9 лет. Отцом девочки является саунд-продюсер Алекс Смарт, с которым Гайтана поженилась в 2016 году.
Ранее редкие снимки детей показала бывшая жена Виталия Кличко. Елизавета-Виктория и Максим уже выше мамы.