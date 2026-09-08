Чарльз III объяснил, вернутся ли Гарри и Меган к выполнению королевских обязанностей после переезда

В конце августа принц Гарри и Меган Маркл вместе с двумя детьми вернулись в Великобританию после почти шести лет проживания в США. Супруги отказались от королевских обязанностей еще в 2020 году, поэтому после их возвращения возник вопрос, не планируют ли они вновь выполнять официальные обязанности.

7 сентября король Чарльз III распорядился разослать представителям британского правительства, вооруженных сил и других государственных учреждений письмо с разъяснениями о Гарри и Меган, пишет People.

В нем монарх подтвердил: Гарри и Меган не возвращаются к исполнению официальных обязанностей в королевской семье.

В письме напомнили, что в январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские отказались от выполнения официальных обязанностей от имени монарха. С тех пор они не выполняют представительские функции от имени короля и остаются финансово независимыми.

Таким образом, нынешний статус герцога и герцогини Сассекских не изменился,

– говорится в письме.

Также в документе отмечается, что Гарри и Меган могут продолжать заниматься благотворительностью, однако будут делать это как частные лица. Их участие в благотворительных проектах не означает возвращения к исполнению королевских обязанностей.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото Getty Images

Отдельно в письме упомянули вопрос безопасности Гарри и его семьи. Все вопросы, касающиеся их охраны и возможного использования для этого государственных средств, должны решаться через Букингемский дворец.

К слову, возвращение Гарри и Меган в Великобританию уже успело вызвать реакцию не только в королевских кругах. Ранее Дональд Трамп высказался по поводу решения супругов вновь поселиться в Великобритании.