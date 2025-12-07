Родился в Донецкой области и победил на "Х-Факторе" в команде Елки: где сейчас Алексей Кузнецов

15 лет назад жизнь Алексея Кузнецова кардинально изменилась. Он стал первым победителем проекта "Х-Фактор", вышедшего на экраны в 2010 году. С тех пор певец стал настоящей звездой в Украине.

Алексей Кузнецов не прекратил петь, однако его карьера с тех пор развивалась по-разному. Где сейчас находится звезда "Х-Фактора" и что известно о его жизни – читайте в материале 24 Канала.

Откуда родом Алексей Кузнецов?

Алексей Кузнецов родился в городе Макеевка, что в Донецкой области. С самого детства он проявлял певческий талант, а в 12 лет понял, что хочет быть оперным артистом. Учился в музыкальной школе и закончил класс гитары.

После завершения школы Алексей поступил в Донецкое музыкальное училище на академический вокал. Еще во время учебы пошел стажироваться в Донецком театре оперы и балета.

Участие в "Х-Факторе" и начало музыкальной карьеры

В возрасте 19 лет Алексей Кузнецов принял участие в донецком кастинге первого сезона шоу "Х-Фактор". После его исполнения композиции Adagio зал аплодировал стоя, а судьи сказали парню четыре "да".

Алексей Кузнецов – Adagio: смотрите видео онлайн

Юный вокалист попал в команду певицы Елки (российская артистка родом из Ужгорода, которая сейчас молчит о войне). Он демонстрировал невероятные результаты на проекте, а в финале спел в дуэте с итальянским исполнителем Алессандро Сафина. Алексею удалось одержать победу и выиграть 2 миллиона гривен.

После триумфа на телевидении Алексей Кузнецов продолжал развиваться в музыкальной сфере. Он в дальнейшем брал уроки вокала, посещал мастер-классы мировых артистов, стажировался за рубежом, получал опыт в операх, академиях и консерваториях.

Участвовал и в важных событиях: исполнил Гимн Украины на открытой тренировке команды на Евро-2012, выступал перед матчем "Шахтера" в 2021 и боксерскими поединками.

Алексей Кузнецов – Гимн Украины: смотрите видео онлайн

Важной частью жизни Алексея Кузнецова оставался спорт. В 17 лет он стал мастером спорта по боксу – и не оставил это занятие до сих пор. Кроме того, занимался кроссфитом, участвовал в различных видах соревнований.

Что известно о семье и переезде в США?

Еще до "Х-Фактора" Алексей Кузнецов познакомился с балериной Екатериной Семеновой, которая преподавала балет и подрабатывала моделью. Впоследствии у пары закрутился роман, они поженились.

Примерно в 2015 году супруги решили эмигрировать в США и начать свою жизнь с нового листа. Основной причиной переезда Алексей называл то, что ему было трудно развивать карьеру в Украине. Мужчина в 2019 году признался, что реализоваться в Америке ему проще.

В Украине очень слабо развита классическая музыка. Хотя театры и артисты пытаются привлечь все больше и больше новых слушателей, система, по которой они работают, уже давно устарела. В Украине есть много талантов, большинство из которых живут и выступают за границей. Я считаю это неправильным,

– говорил артист.

На Рождество 2023 года у пары родился сын.

Алексей Кузнецов с сыном: видео

Добавим, что в октябре 2021 года Алексей Кузнецов рассказал, что его мама осталась жить в оккупированной части Донецкой области. Она не захотела переезжать в Украину. В комментариях под одним из недавних сообщений певец признался, что его матери не стало.

Где сейчас Алексей Кузнецов?

В начале полномасштабного вторжения Алексей Кузнецов не отмолчался, осудил Россию и продемонстрировал поддержку родной стране. Он с коллегами основал благотворительный фонд HelpUkraine.

Певец лично приехал в Украину, волонтерил, перевозил гуманитарную помощь. Но функционирует ли фонд сейчас – неизвестно.

Алексей Кузнецов остается в США и продолжает работать там как артист, спортсмен и отец. Он своим примером доказывает – талантливый человек талантлив во всем. Ведь продолжает петь и часто выступает в Нью-Йорке. Также развивается как спортсмен, боксер, является тренером.

Сейчас Алексей ведет соцсети на английском. Но украинские поклонники о нем не забывают и продолжают поддерживать в комментариях.