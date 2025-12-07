Народився на Донеччині та переміг на "Х-Факторі" в команді Йолки: де зараз Олексій Кузнєцов

15 років тому життя Олексія Кузнєцова кардинально змінилося. Він став першим переможцем проєкту "Х-Фактор", що вийшов на екрани у 2010 році. З того часу співак став справжньою зіркою в Україні.

Олексій Кузнєцов не припинив співати, однак його кар'єра з того часу розвивалась по-різному. Де зараз перебуває зірка "Х-Фактора" та що відомо про його життя – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Звідки родом Олексій Кузнєцов?

Олексій Кузнєцов народився у місті Макіївка, що в Донецькій області. З самого дитинства він проявляв співочий талант, а в 12 років зрозумів, що хоче бути оперним артистом. Навчався у музичній школі та закінчив клас гітари.

Після завершення школи Олексій вступив до Донецького музичного училища на академічний вокал. Ще під час навчання пішов стажуватися у Донецькому театрі опери й балету.

Участь в "Х-Факторі" та початок музичної кар'єри

У віці 19 років Олексій Кузнєцов взяв участь у донецькому кастингу першого сезону шоу "Х-Фактор". Після його виконання композиції Adagio зала аплодувала стоячи, а судді сказали хлопцю чотири "так".

Олексій Кузнєцов – Adagio: дивіться відео онлайн

Юний вокаліст потрапив у команду співачки Йолки (російська артистка родом з Ужгорода, яка зараз мовчить про війну). Він демонстрував неймовірні результати на проєкті, а в фіналі заспівав у дуеті з італійським виконавцем Алессандро Сафіна. Олексію вдалося здобути перемогу та виграти 2 мільйони гривень.

Після тріумфу на телебаченні Олексій Кузнєцов продовжував розвиватися у музичній сфері. Він надалі брав уроки вокалу, відвідував майстер-класи світових артистів, стажувався за кордоном, здобував досвід в операх, академіях та консерваторіях.

Брав участь і в важливих подіях: виконав Гімн України на відкритому тренуванні команди на Євро-2012, виступав перед матчем "Шахтаря" у 2021 та боксерськими поєдинками.

Олексій Кузнєцов – Гімн України: дивіться відео онлайн

Важливою частиною життя Олексія Кузнєцова залишався спорт. У 17 років він став майстром спорту з боксу – і не залишив це заняття до сьогодні. Крім того, займався кросфітом, брав участь у різних видах змагань.

Що відомо про сім'ю та переїзд до США?

Ще до "Х-Фактора" Олексій Кузнєцов познайомився з балериною Катериною Семеновою, яка викладала балет та підпрацьовувала моделлю. Згодом у пари закрутився роман, вони одружилися.

Приблизно у 2015 році подружжя вирішило емігрувати до США та почати своє життя з нового аркуша. Основною причиною переїзду Олексій називав те, що йому було важко розвивати кар'єру в Україні. Чоловік у 2019 році зізнався, що реалізуватися в Америці йому простіше.

В Україні дуже слабко розвинена класична музика. Хоча театри й артисти намагаються залучити все більше і більше нових слухачів, система, за якою вони працюють, вже давно застаріла. В Україні є багато талантів, більшість з яких живуть і виступають за кордоном. Я вважаю це неправильним,

– казав артист.

На Різдво 2023 року у пари народився син.

Олексій Кузнєцов з сином: відео

Додамо, що у жовтні 2021 року Олексій Кузнєцов розповів, що його мама залишилась жити в окупованій частині Донецької області. Вона не захотіла переїжджати до України. У коментарях під одним з нещодавніх дописів співак зізнався, що його матері не стало.

Де зараз Олексій Кузнєцов?

На початку повномасштабного вторгнення Олексій Кузнєцов не відмовчався, засудив Росію та продемонстрував підтримку рідній країні. Він з колегами заснував благодійний фонд HelpUkraine.

Співак особисто приїхав до України, волонтерив, перевозив гуманітарну допомогу. Та чи функціонує фонд зараз – невідомо.

Олексій Кузнєцов залишається у США та продовжує працювати там як артист, спортсмен і батько. Він своїм прикладом доводить – талановита людина талановита у всьому. Адже продовжує співати та часто виступає у Нью-Йорку. Також розвивається як спортсмен, боксер, є тренером.

Зараз Олексій веде соцмережі англійською. Але українські шанувальники про нього не забувають і продовжують підтримувати в коментарях.