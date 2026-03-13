Где сейчас "Братья Гадюкины" – легенды украинского рока, о которых снимут фильм

Украинская группа "Братья Гадюкины" – культовый коллектив, который был одним из самых ярких и влиятельных в конце 80-х и в 90-х годах. Их музыка сочетала разные жанры – от рок-н-ролла до панка, от блюза до регги; а саркастические тексты сделали "гадов" настоящим культурным феноменом.

За десятилетия существования группа "Братья Гадюкины" пережила разное – и огромный успех, и потерю лидера, и несколько длительных пауз. Где сейчас коллектив и чем живут сегодня его участники – читайте в материале 24 Канала.

История группы "Братья Гадюкины"

Группу основали во Львове в 1988 году. Тогда саксофонист Александр "Шуля" Емец познакомился с Сергеем Кузьминским, который недавно вышел из тюрьмы. Так они создали коллектив. "Шуля" был автором первых русскоязычных песен. В августе состоялось их первое выступление.

Впоследствии Кузя написал первые украиноязычные треки "Всьо чотко" и "Мертвий пісень". Эти песни произвели настоящий фурор.

Из-за того что "Шуля" занялся другим проектом и стал зависимым от наркотиков, лидерство на себя взял Сергей Кузьминский. Он стал автором текстов, ставших основой для дебютного альбома "Всьо чотко!".

Интересно, что его записывали на студии Владимира Бебешко. Средств, чтобы рассчитаться, не хватило, поэтому несколько песен Кузя подарил Вике Врадий, которую мы знаем как "Сестричку Вику". С этими треками она победила в рок-номинации на первой "Червоной Руте", а второе место завоевали "Гады".

"Братья Гадюкины" зажигали с украиноязычной программой как в украинских городах, так и в Москве. А однажды кассета "Всьо чотко!" попала в руки Аллы Пугачевой – и та, увлекшись песнями, пригласила молодой коллектив на свое шоу. Это стало трамплином для дальнейшей концертной деятельности по всему СССР.

Коллектив сочетал разные музыкальные направления: рок-н-ролл, блюз, панк, регги, фанк, фольк. Все это приправлено "стебными" и ироничными текстами с галицкими диалектизмами и наркоманским сленгом.

Сергей Кузьминский, Павел Крохмалев, Геннадий Вербяный, Игорь Мельничук и Михаил Лундин – этот состав "Братьев Гадюкиных" называют "золотым".

В 1991 году "Братья Гадюкины" записали второй альбом "Мы – ребята из Бандерштадта" и отправились на гастроли по Европе. Однако впоследствии группу ждала творческая пауза – Кузя уехал лечиться от зависимости в Бельгию.

После возвращения лидера группа записала еще один альбом "Было не любить", а впоследствии "Бай, бай, мила", который должен был стать последним. Сергей Кузьминский переехал в Россию и продолжал карьеру как диджей.

В 2006 году легенды решили воссоединиться – группа дала большой концерт во Дворце спорта. 3 августа 2009 года Сергей Кузьминский ушел из жизни из-за рака горла.

В 2011 году "Братья Гадюкины" вместе со многими другими рок-музыкантами сыграли большой концерт памяти Сергея Кузьминского "Я вернулся домой". И еще через 2 года решили провернуться и продолжить историю коллектива. Так вышел альбом Made in Ukraine. В 2019 году вышла еще одна пластинка – "Сміх і Гріх".

Где сейчас "Братья Гадюкины"?

Коллектив продолжает существовать. "Братья Гадюкины" периодически выступают на концертах и фестивалях. После начала полномасштабного вторжения они участвуют в благотворительных концертах и культурных инициативах.

В интервью Суспільному в 2023 году "Братья Гадюкины" рассказывали, что продолжают писать музыку. Они начали работу над альбомом, где будут авторские песни и повстанческие композиции в новом звучании.

Я вам скажу о том, какая должна быть украинская музыка. Одним словом – правдивая. Честная и правдивая,

– говорил Михаил Лундин.

Недавно стало известно, что о группе "Братья Гадюкины" будут снимать фильм. В основе сценария будет книга Юрия Рокецкого "Всьо чотко", вышедшей в 2024 году.

Лентой будет заниматься компания Solar Media Entertainment, режиссер и автор сценария – Сергей Кулибышев. Сейчас премьеру планируют на осень 2027 года.