Никогда не пела на русском: где сейчас певица Lama, которая уже 20 лет на сцене

Украинская певица Lama обрела популярность в нулевых, когда выпускала хиты один за другим. На пике популярности она взяла длительную паузу в карьере. Но с недавних пор звезда заявляет о себе все громче.

В 2025 Lama (настоящее имя – Наталья Дзенькив) празднует 20 лет от основания своего музыкального проекта. По этому случаю звезда готова удивлять преданных фанов. К тому же она дала откровенное интервью Алине Доротюк. Что стоит знать об артистке, чем она занимается сейчас, – читайте больше в материале 24 Канала.

Чем известна Lama?

Наталья Дзенькив родилась в Ивано-Франковске. Ее родители были участниками Гуцульского ансамбля песни, они привили дочери любовь к музыке и патриотическое воспитание. Еще в 18 лет Наталья создала группу "Магия" вместе с одногруппницей. Они написали первую песню, а впоследствии создали альбом "Свет и тень".

Впоследствии группа распалась, а Наталья переехала в Киев и в 2005 году создала проект Lama, продюсером которого долгое время был Виталий Телезин. Песни коллектива стали хитами, что помнят до сих пор: "Мені так треба", "Літак", "Моє серце", – эти и другие треки сформировали дебютный альбом.

Пластинка получила ошеломляющий успех в Украине, поэтому следующим шагом Lama были концерты. Ее выступления были особенными тем, что Наталья исполняла песни без фонограммы.

В 2007 году Наталья Дзенькив победила в премии MTV Europe Music Awards в номинации "лучший украинский исполнитель". Через год вышел следующий альбом, его трек "Знаешь, как болит" стал очередным хитом. В дальнейшем: всеукраинский концертный тур "Свет и Тень", новый альбом "Навсегда", множество других наград. Но в определенный момент Lama исчезла с экранов, хотя и пыталась выпускать хотя бы песню в год.

Были периоды жизни, когда я понимала, что мне немного надо отойти от шоубизнеса. Я понимала, что всегда немножко была вне его. Это была какая-то моя отдельная планета, где мне хотелось больше комфорта. Были такие моменты, с которыми я не могу сжиться,

– рассказывала артистка.

Что известно о личной жизни звезды?

Известно, что Наталья находилась в отношениях с Виталием Телезиным, который был продюсером группы. Однако со временем их рабочие отношения начали преобладать над личным.

Уже 9 лет Наталья находится в отношениях с бойфрендом Романом, который моложе ее на 17 лет. Разница в возрасте не мешает паре, ведь у них общие ценности и взгляды на жизнь. Наталья и Роман помолвлены, но пока не планируют жениться.



Наталья и Роман / Фото из инстаграма Lama

Где сейчас Lama?

В начале полномасштабной войны артистка вернулась с песней "Сильные люди", которую посвятила украинским защитникам. Она занялась волонтерством и вернулась к концертам, в частности благотворительных выступлений.



Lama / Фото из инстаграма Lama

Интересно, что Lama за 20 лет карьеры никогда не пела на русском. Это она объясняет тем, что никогда не делает то, чего не хочет.

Сейчас Наталья понимает, что для успеха нужно постоянно работать над музыкой. Однако она не жалеет о том, что исчезала из шоубизнеса.

Я думала, что буду балансировать. Но так нельзя. Надо так, чтобы мне было комфортно, чтобы я себя не сводила к каким-то рамкам. Но сейчас я проработана, все классно, возле меня друзья, моя новая команда. Вместе мы смогли начать движение с места,

– поделилась Lama.

Сейчас артистка хочет заново открыть себя публике. Она не стремится менять свое звучание, а напомнить о себе, ведь не все знают ее прошлые хиты. Недавно вышел дуэт Lama с MELOVIN, где соединились хиты обеих звезд.

В этом году проекту Lama исполняется 20 лет. По этому случаю певица готовит три концерта – в Одессе, Киеве с оркестром и Львове.