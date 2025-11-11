Ніколи не співала російською: де зараз співачка Lama, яка вже 20 років на сцені

Українська співачка Lama здобула популярність у нульових, коли випускала хіти один за одним. На піку популярності вона взяла тривалу паузу в кар'єрі. Але віднедавна зірка заявляє про себе щоразу гучніше.

У 2025 Lama (справжнє ім'я – Наталія Дзеньків) святкує 20 років від заснування свого музичного проєкту. З цієї нагоди зірка готова дивувати відданих фанів. До того ж вона дала відверте інтерв'ю Аліні Доротюк. Що варто знати про артистку, чим вона займається зараз, – читайте більше у матеріалі 24 Каналу.

Чим відома Lama?

Наталія Дзеньків народилась в Івано-Франківську. Її батьки були учасниками Гуцульського ансамблю пісні, вони прищепили доньці любов до музики та патріотичне виховання. Ще у 18 років Наталія створила гурт "Магія" разом з одногрупницею. Вони написали першу пісню, а згодом створили альбом "Світло і тінь".

Згодом гурт розпався, а Наталія переїхала до Києва та у 2005 році створила проєкт Lama, продюсером якого тривалий час був Віталій Телезін. Пісні колективу стали хітами, що пам'ятають досі: "Мені так треба", "Літак", "Моє серце", – ці та інші треки сформували дебютний альбом.

Lama – "Мені так треба": дивіться трейлер онлайн

Платівка здобула приголомшливий успіх в Україні, тож наступним кроком Lama були концерти. Її виступи були особливими тим, що Наталія виконувала пісні без фонограми.

У 2007 році Наталія Дзеньків перемогла у премії MTV Europe Music Awards у номінації "найкращий український виконавець". Через рік вийшов наступний альбом, його трек "Знаєш, як болить" став черговим хітом. Надалі: всеукраїнський концертний тур "Світло і Тінь", новий альбом "Назавжди", безліч інших нагород. Та в певний момент Lama зникла з екранів, хоч і намагалась випускати бодай пісню в рік.

Були періоди життя, коли я розуміла, що мені трохи треба відійти від шоубізнесу. Я розуміла, що завжди трошки була поза ним. Це була якась моя окрема планета, де мені хотілося більше комфорту. Були такі моменти, з якими я не можу зжитися,

– розповідала артистка.

Що відомо про особисте життя зірки?

Відомо, що Наталія перебувала у стосунках з Віталієм Телезіним, який був продюсером гурту. Однак з часом їхні робочі відносини почали переважати над особистим.

Уже 9 років Наталія перебуває у стосунках з бойфрендом Романом, який молодший від неї на 17 років. Різниця у віці не заважає парі, адже у них спільні цінності та погляди на життя. Наталія та Роман заручені, але наразі не планують одружуватися.



Наталія та Роман / Фото з інстаграму Lama

Де зараз Lama?

На початку повномасштабної війни артистка повернулась з піснею "Сильні люди", яку присвятила українським захисникам. Вона зайнялась волонтерством та повернулась до концертів, зокрема благодійних виступів.



Lama / Фото з інстаграму Lama

Цікаво, що Lama за 20 років кар'єри ніколи не співала російською. Це вона пояснює тим, що ніколи не робить те, чого не хоче.

Зараз Наталія розуміє, що для успіху потрібно постійно працювати над музикою. Однак вона не шкодує про те, що зникала з шоубізнесу.

Я думала, що буду балансувати. Але так не можна. Треба так, щоб мені було комфортно, щоб я себе не зводила до якихось рамок. Але зараз я пропрацьована, все класно, біля мене друзі, моя нова команда. Разом ми змогли почати рух з місця,

– поділилась Lama.

Зараз артистка хоче заново відкрити себе публіці. Вона не прагне змінювати своє звучання, а нагадати про себе, адже не всі знають її минулі хіти. Нещодавно вийшов дует Lama з MELOVIN, де поєдналися хіти обох зірок.

MELOVIN & Lama – "Мені так треба Вітрила!": дивіться відео онлайн

Цього року проєкту Lama виповнюється 20 років. З цієї нагоди співачка готує три концерти – в Одесі, Києві з оркестром та Львові.