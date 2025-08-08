За 14 сезонов героями шоу "Холостяк" были мужчины разных профессий и характеров. Одним из них был Максим Михайлюк – пилот, который искал любовь в 10 сезоне романтического реалити-шоу.

В начале полномасштабного вторжения Максим Михайлюк показывался в военной форме. Но впоследствии стало известно, что он больше не проживает в Украине. Show 24 расскажет биографию Макса Михайлюка, что известно о его личной жизни и где он сейчас.

Чем известен бывший "Холостяк"?

Максим Михайлюк с детства мечтал стать пилотом, ведь его отец работал авиадиспетчером. Парень учился в летной школе Америки и получил умение управлять как небольшими самолетами, так и Boeing 737.

Впоследствии Михайлюк получил дополнительную лицензию и в 30 лет Михайлюк открыл собственный бизнес: основал школу Flymax, где учатся будущие пилоты. Учебное заведение прошло проверку и сертификацию от Федеральной авиационной администрации США. В то время Макс Михайлюк жил в двух странах – Украине и США.



Максим Михайлюк в 2017 / Фото из инстаграма Максима Михайлюка

Участие в "Холостяке" и личная жизнь

В 2020 году Максим Михайлюк стал новым героем шоу "Холостяк". Он делился, что из-за напряженного графика и много работы не мог найти настоящую любовь. Победительницей реалити стала Даша Ульянова, однако паре не удалось построить отношения вне камер.



Максим Михайлюк и Даша Ульянова / Фото из инстаграма Максима Михайлюка

Со временем Макса Михайлюка увидели на публике с известной моделью Дашей Хлыстун. Впоследствии пара подтвердила, что они действительно находятся в отношениях. 28 апреля 2021 года Максим и Даша впервые стали родителями – у них родилась дочь Ариана. Через несколько месяцев они поженились.

6 февраля 2024 года в семье Михайлюка и Хлыстун произошло пополнение. На свет появился их сын, которого назвали Димитрием.



Максим Михайлюк с семьей / Фото из инстаграма Максима Михайлюка

Где сейчас Максим Михайлюк и его семья?

В начале полномасштабной войны Максим Михайлюк выложил несколько фото в военной форме. Однако он не комментировал, действительно ли участвовал в Силах Обороны и чем там занимался.



Максим Михайлюк / Фото из инстаграма Максима Михайлюка

Через несколько месяцев в сети появлялось все больше фото супругов за рубежом. Тогда Даша Хлистун объясняла, что ее муж имеет право выезжать из Украины на командировку. Когда Михайлюк опубликовал видео из кабины Boeing 737 MAX, его спросили о том, не хотел бы он использовать свой потенциал в ВСУ.

Я провел 7 месяцев в Украине, пытаясь это сделать. Но ничего не услышал в ответ,

– ответил на комментарий экс-"Холостяк".

Сейчас Макс Михайлюк и Даша Хлистун проживают за границей и, вероятно, не рассматривают возможности возвращения в Украину. Пилот с 2025 года практически не ведет соцсети. Судя по последним постам модели, семья сейчас отдыхает в Испании, а проживает в Канаде и США (Майами).