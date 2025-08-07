Но с начала полномасштабного вторжения София Ротару почти не появляется в информационном пространстве. Она редко публикует что-то в социальных сетях и практически не высказывается о войне. Сегодня, 7 августа, певица празднует день рождения – ей исполнилось 78 лет. Show 24 расскажет больше об артистке и где она находится сейчас.

София Ротару родилась в селе Маршинцы Черновицкой области в селе молдавских крестьян. Она занималась спортом и легкой атлетикой, с первого класса в школе начала петь, посещала церковный хор, училась игре на домре и баяне.

Трудно сказать, когда и как появилась музыка в моей жизни. Кажется, что она во мне всегда жила. Я выросла среди музыки, она звучала везде: за свадебным столом, на посиделках, вечеринках, танцах..

– вспоминала артистка.



София Ротару в молодости / Фото из инстаграма Софии Ротару

В 1962 году София Ротару победила в районном конкурсе, а в областном получила диплом I степени. Оттуда ее направили в Киев для участия в фестивале талантов – и здесь она снова стала первой.

Ее фото разместили на обложке журнала "Украина". После этого успеха она окончательно решила стать певицей и поступила в Черновицкое музыкальное училище, где познакомилась с будущим мужем Анатолием Евдокименко.

В 1971 году Софию Ротару пригласили на съемки фильма "Червона рута". Исполнение одноименной песни сделало ее еще более известной. Певица впоследствии гастролировала Советским Союзом, выступала и за рубежом. Она сотрудничала со многими поэтами и композиторами.

София Ротару – "Червона рута": слушайте онлайн

На протяжении карьеры София Ротару записала более 400 песен во многих альбомах. Она исполняла композиции на украинском, молдавском, русском, болгарском, польском и других языках. Ее творчество охватывает жанры поп, фольк, рок, джаз и попфольк.

Так Ротару стала настоящей звездой с многоязычным и жанрово разнообразным репертуаром.

Скандалы и гражданская позиция

После распада СССР София Ротару продолжать выступать в разных странах. В 2011 году она появилась на дне рождении чеченского диктатора Рамзана Кадырова.

После оккупации Крыма и начала российско-украинской войны она в дальнейшем ездила в Россию. Артистка посещала конкурсы "Новая волна", "Песня года" и не гнушалась совместными фото с путинистами.

В начале полномасштабного вторжения София Ротару поддержала Украину. К своему 75-летию она показалась в родном селе и попросила о помощи благотворительному фонду. После массированных обстрелов Украины певица иногда публиковала фото со свечой или показывала последствия российских ударов.

Где сейчас София Ротару

Поскольку певица долгое время не показывалась на публике и мало что публиковала в соцсетях, ее фаны и коллеги делали различные предположения относительно того, где находится певица: кто-то предполагал, что она в России, другие утверждали, что артистка выехала за границу в Италию или США.

В мае 2025 Аурика Ротару расставила точки над "і" и сообщила, что ее сестра живет в Киеве.

Разбросала нас судьба по городам. Старшая сестра живет в Кишиневе, средняя сестра Лидия живет в Черновцах, братья Анатолий и Евгений живут в родном селе, я и София – мы в Киеве. Но мы постоянно на связи. Никакая война и ничто другое нас не сможет разъединить, потому что мы большая, дружная, сплоченная семья,

– отметила артистка.

Ранее и София Ротару намекала, что остается в Украине. В октябре 2024 года она показалась на могиле мужа.



София Ротару на могиле мужа / Фото из инстаграм-сториз

Относительно личной жизни, София Ротару вышла замуж за Анатолия Евдокименко в 1968 году. Через два года у них родился сын Руслан. У певицы есть внуки – Анатолий и София. Все они проживают за границей и мало что говорят о войне.