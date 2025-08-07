Та з початку повномасштабного вторгнення Софія Ротару майже не з'являється в інформаційному просторі. Вона рідко публікує щось у соціальних мережах й практично не висловлюється про війну. Сьогодні, 7 серпня, співачка святкує день народження – їй виповнилося 78 років. Show 24 розповість більше про артистку й де вона перебуває зараз.

До слова Пішла зі сцени й займається бізнесом з коханим: де зараз Даша Астаф'єва

Софія Ротару народилась в селі Маршинці Чернівецької області в селі молдовських селян. Вона займалась спортом та легкою атлетикою, з першого класу в школі почала співати, відвідувала церковний хор, навчалась гри на домрі й баяні.

Важко сказати, коли та як з'явилася музика у моєму житті. Здається, що вона в мені завжди жила. Я виросла серед музики, вона звучала скрізь: за весільним столом, на посиденьках, вечорницях, танцях…

– пригадувала артистка.



Софія Ротару в молодості / Фото з інстаграму Софії Ротару

У 1962 році Софія Ротару перемогла в районному конкурсі, а в обласному здобула диплом І ступеня. Звідти її направили до Києва для участі у фестивалі талантів – і тут вона знову стала першою.

Її фото розмістили на обкладинці журналу "Україна". Після цього успіху вона остаточно вирішила стати співачкою і вступила до Чернівецького музичного училища, де познайомилась з майбутнім чоловіком Анатолієм Євдокименком.

У 1971 році Софію Ротару запросили на знімання фільму "Червона рута". Виконання однойменної пісні зробило її ще більш відомою. Співачка згодом гастролювала Радянським Союзом, виступала й за кордоном. Вона співпрацювала з багатьма поетами та композиторами.

Софія Ротару – "Червона рута": слухайте онлайн

Упродовж кар'єри Софія Ротару записала понад 400 пісень у багатьох альбомах. Вона виконувала композиції українською, молдовською, російською, болгарською, польською та іншими мовами. Її творчість охоплює жанри поп, фольк, рок, джаз і попфольк.

Так Ротару стала справжньою зіркою з багатомовним і жанрово різноманітним репертуаром.

Скандали та громадянська позиція

Після розпаду СРСР Софія Ротару продовжувати виступати у різних країнах. У 2011 році вона з'явилась на дні народженні чеченського диктатора Рамзана Кадирова.

Після окупації Криму та початку російсько-української війни вона надалі їздила до Росії. Артистка відвідувала конкурси "Нова хвиля", "Пісня року" й не гребувала спільними фото з путіністами.

На початку повномасштабного вторгнення Софія Ротару підтримала Україну. До свого 75-річчя вона показалась у рідному селі та попросила про допомогу благодійному фонду. Після масованих обстрілів України співачка інколи публікувала фото зі свічкою чи показувала наслідки російських ударів.

Де зараз Софія Ротару

Оскільки співачка тривалий час не показувалась на публіці й мало що публікувала у соцмережах, її фани та колеги робили різні припущення щодо того, де перебуває співачка: хтось припускав, що вона в Росії, інші стверджували, що артистка виїхала за кордон в Італію чи США.

У травні 2025 Ауріка Ротару розставила крапки над "і" та повідомила, що її сестра живе в Києві.

Розкидала нас доля по містах. Старша сестра живе в Кишиневі, середня сестра Лідія живе в Чернівцях, брати Анатолій та Євгеній живуть у рідному селі, я і Софія – ми в Києві. Але ми постійно на зв'язку. Ніяка війна та ніщо інше нас не зможе роз'єднати, бо ми велика, дружна, згуртована родина,

– зазначила артистка.

Раніше й Софія Ротару натякала, що залишається в Україні. У жовтні 2024 вона показалася на могилі чоловіка.



Софія Ротару на могилі чоловіка / Фото з інстаграм-сторіз

Щодо особистого життя, Софія Ротару вийшла заміж за Анатолія Євдокименка у 1968 році. Через два роки у них народився син Руслан. У співачки є онуки – Анатолій та Софія. Усі вони проживають за кордоном і мало що говорять про війну.