За 14 сезонів героями шоу "Холостяк" були чоловіки різних професій та характерів. Одним із них був Максим Михайлюк – пілот, що шукав кохання у 10 сезоні романтичного реаліті-шоу.

На початку повномасштабного вторгнення Максим Михайлюк показувався у військовій формі. Та згодом стало відомо, що він більше не проживає в Україні. Show 24 розповість біографію Макса Михайлюка, що відомо про його особисте життя і де він зараз.

Чим відомий колишній "Холостяк"?

Максим Михайлюк з дитинства мріяв стати пілотом, адже його батько працював авіадиспетчером. Хлопець навчався у льотній школі Америки та здобув вміння керувати як невеликими літаками, так і Boeing 737.

Згодом Михайлюк здобув додаткову ліценцію та в 30 років Михайлюк відкрив власний бізнес: заснував школу Flymax, де навчаються майбутні пілоти. Навчальний заклад пройшов перевірку та сертифікацію від Федеральної авіаційної адміністрації США. На той час Макс Михайлюк жив у двох країнах – Україні та США.



Максим Михайлюк у 2017 / Фото з інстаграму Максима Михайлюка

Участь у "Холостяку" та особисте життя

У 2020 році Максим Михайлюк став новим героєм шоу "Холостяк". Він ділився, що через напружений графік та багато роботи не міг знайти справжнє кохання. Переможницею реаліті стала Даша Ульянова, однак парі не вдалося побудувати стосунки поза камерами.



Максим Михайлюк і Даша Ульянова / Фото з інстаграму Максима Михайлюка

З часом Макса Михайлюка побачили на публіці з відомою моделлю Дашею Хлистун. Згодом пара підтвердила, що вони справді перебувають у стосунках. 28 квітня 2021 року Максим і Даша вперше стали батьками – у них народилась донька Аріана. Через кілька місяців вони одружилися.

6 лютого 2024 року у сім'ї Михайлюка і Хлистун сталося поповнення. На світ з'явився їхній син, якого назвали Димитрієм.



Максим Михайлюк з сім'єю / Фото з інстаграму Максима Михайлюка

Де зараз Максим Михайлюк і його сім'я?

На початку повномасштабної війни Максим Михайлюк виклав кілька фото у військовій формі. Однак він не коментував, чи справді долучався до Сил Оборони й чим там займався.



Максим Михайлюк / Фото з інстаграму Максима Михайлюка

Через кілька місяців у мережі з'являлось все більше фото подружжя за кордоном. Тоді Даша Хлистун пояснювала, що її чоловік має право виїжджати з України на відрядження. Коли Михайлюк опублікував відео з кабіни Boeing 737 MAX, його запитали про те, чи не хотів би він використати свій потенціал у ЗСУ.

Я провів 7 місяців в Україні, намагаючись це зробити. Але нічого не почув у відповідь,

– відповів на коментар екс"Холостяк".

Зараз Макс Михайлюк і Даша Хлистун проживають за кордоном і, ймовірно, не розглядають можливості повернення до України. Пілот з 2025 року практично не веде соцмережі. Судячи з останніх дописів моделі, сім'я зараз відпочиває в Іспанії, а проживає в Канаді та США (Маямі).