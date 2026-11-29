Когда-то они сидели в тренерских креслах, шутили с участниками и помогали командам бороться за победу. Прошло более десяти лет –, и жизнь каждого из них пошла совсем по-другому пути.

Когда 28 февраля 2015 года на экраны вышел первый выпуск "Лиги смеха", за выступлениями юмористических команд наблюдали шесть звездных тренеров. Тогда вряд ли кто-то мог представить, насколько разными будут их жизненные пути через одиннадцать лет. 24 Канал рассказывает, как сложились судьбы первых судей "Лиги смеха" и чем они занимаются сейчас.

Игорь Ласточкин – сменил юмор на военную службу

Для многих зрителей Игорь Ласточкин был одним из самых любимых участников "Лиги смеха". Он не только сидел в кресле тренера, но и впоследствии сам вернулся на сцену в качестве игрока команды "Днепр".

В феврале 2025 года комик сообщил, что вступил в Вооруженные силы Украины. Сейчас он служит в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" и командует взводом аэроразведки. В октябре 2026 года Ласточкин вновь напомнил о себе в соцсетях – опубликовал видео со службы, на котором танцует в окопе.

Потап – строит жизнь за границей

Потап / Фото из инстаграма realpotap

После "Лиги смеха" Потап продолжил заниматься музыкой и продюсированием. Однако полномасштабная война существенно изменила его публичную жизнь: артист уехал из Украины и с тех пор преимущественно находится за рубежом.

В марте 2026 года Потап рассказывал, что вместе с Настей Каменских снимает жилье в Барселоне и Майами. Он также говорил о работе над международными проектами. В то же время рэпер уверял, что не потерял связи с Украиной и хотел бы вернуться.

Сергей Сивохо – его жизнь оборвалась в 54 года

Сергей Сивохо / Коллаж 24 Канала

Сергей Сивохо был не просто юмористом, но и телеведущим, продюсером и политическим деятелем. После работы в "Лиге смеха" он занимал должность советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

17 октября 2023 годастало известно о смерти шоумена. Он скончался в Германии на 55-м году жизни. Для многих коллег и зрителей эта новость стала неожиданной утратой.

Юрий Горбунов – по-прежнему на телевидении

Юрий Горбунов – один из тех судей, кто до сих пор регулярно появляется на телеэкранах. Он продолжил карьеру ведущего, занимается продюсированием и участвует в создании развлекательных проектов.

Осенью 2026 года Горбунов вернулся в "Голос страны". В новом сезоне он снова работает ведущим вместе с Екатериной Осадчей. Таким образом, телевидение остается важной частью его профессиональной жизни.

Елена Кравец – после "Квартала" выбрала собственные проекты

Елена Кравец много лет была одной из главных актрис "Квартала 95", однако в 2022 году решила уйти из студии. С тех пор она сосредоточилась на собственном творчестве и не так часто появляется в больших телевизионных шоу.

Актриса создала моноспектакль "Можно я просто посижу?", ведет курсы по ораторскому мастерству и писательскому мастерству, а также вела YouTube-подкаст "Поговорим дома" со старшей дочерью Марией. В 2025 году Кравец сыграла в украинской комедии "Ну мам".

Антон Лирник – выступает за рубежом

Антон Лирник / Коллаж 24 Канала

После "Лиги смеха" Антон Лирник продолжил юмористическую карьеру, в частности выступал в "Дуэте имени Чехова". После начала полномасштабного вторжения он уехал из России вместе с семьей. Сначала семья находилась в Турции, а впоследствии поселилась в Испании.

В интервью Алине Доротюк в 2025 году Лирник говорил, что хотел бы вернуться в Киев, но не знает, когда это станет возможным. Сейчас комик продолжает выступать со стендапом в разных городах Европы – его концертный график охватывает Германию, Эстонию и Литву.

А о том, как сложились судьбы звезд другого популярного телешоу, читайте в материале о том, где сейчас судьи шоу "Все танцуют".