Остапчук снова станет отцом: где живут его дети от двух жён

Владимир Остапчук вскоре в четвертый раз станет отцом. Сейчас шоумен воспитывает троих детей – дочь Эмилию, сына Эвана-Александра и маленького Тимофея.

Где они живут и как сложилась жизнь детей ведущего – рассказываем далее в материале 24 Канала.

Что известно о детях Остапчука

Старшие дети шоумена – дочь Эмилия и сын Эван-Александр – родились в его первом браке с Еленой Войченко. Пара поженилась в 2007 году, а их отношения длились до 2020 года.

Эмилия родилась в 2013 году, а Эван-Александр – в 2018-м. После начала полномасштабного вторжения Елена Войченко уехала с детьми в Канаду. С тех пор Эмилия и Эван живут и учатся там. В сентябре 2025 года девочка перешла в седьмой класс средней школы, тогда как ее младший брат учится в начальных классах.

Владимир Остапчук с Еленой Войченко и двумя детьми / Фото из инстаграма шоумена

Отношения Остапчука с первой женой после развода были непростыми и сопровождались публичными конфликтами. В то же время впоследствии бывшим супругам удалось наладить общение.

Третья жена шоумена Екатерина Остапчук родила ему сына Тимофея 10 декабря 2024 года. Мальчик появился на свет в киевском медицинском центре "Лелека".

Владимир Остапчук с новорожденным сыном Тимофеем / Фото с фейсбука шоумена

Младший сын Владимира Остапчука также живет в Канаде. В этом году шоумен вместе с женой Екатериной и Тимофеем переехал за границу. Об эмиграции супруги задумывались около года, однако окончательно приняли решение после того, как 22 февраля в результате российского обстрела пострадал дом ведущего в Киевской области.

Владимир Остапчук с женой Екатериной и сыном Тимофеем / Фото из инстаграма блогерши

В Украине за Тимофеем помогала ухаживать няня, однако в Канаде родители от этого варианта отказались. Вместо этого мальчик уже начал посещать детский сад в Торонто. Екатерина объясняла, что детский сад должен стать для сына возможностью быстрее адаптироваться к новой среде и выучить иностранные языки.

Добавим, что Тимофей уже знаком со своими старшими братом и сестрой. После переезда семьи в Канаду Владимир, Екатерина и Елена Войченко даже встретились вместе.

Я не вижу вариантов не общаться с Еленой, потому что там – дети. Если я буду придумывать какие-то правила, другая сторона тоже будет это делать, и в итоге будут только ссоры, и дети не будут видеть отца, а отец – детей. Тем более она прекрасно относится к Тиму и ко мне так же, как и я к ним,

– писала жена шоумена.

Вскоре семью Остапчуков ждут новые большие перемены. Недавно пара официально подтвердила, что Екатерина беременна во второй раз. Для избранницы телеведущего это будет второй ребенок, а для самого шоумена – уже четвертый.

До брака с Екатериной Владимир был женат на Кристине Горняк. Их брак длился с 2020 по 2022 год, детей у пары нет.

Отметим, что ранее мы писали о том, как на будущее пополнение в семье Остапчука отреагировали его бывшие жены.