Представитель Хейден Панеттьери сделал официальное заявление относительно расследования и причин ее смерти

Ровно через месяц после смерти Хейден Панеттьери представитель актрисы обратился к мировым СМИ и поклонникам.

На фоне расследования и появления в СМИ информации о возможной причине смерти бывшей невесты Владимира Кличко ее представитель сообщил изданию PEOPLE, что все это не более чем неподтвержденные слухи.

Как вчера сообщило бюро коронера округа Гринвилл, расследование смерти Хейден продолжается. Ожидаются результаты токсикологической экспертизы, несмотря на сообщения некоторых СМИ, в которых утверждается обратное. Недавние сообщения со ссылкой на анонимные источники являются неподтвержденными слухами, которые привели к появлению противоречивой информации, которая продолжает распространяться,

– говорится в заявлении.



Смерть Хейден Панеттьери / Фото Getty Images

Поклонников и прессу призвали набраться терпения и довериться следствию, несмотря на то, что хочется как можно скорее понять обстоятельства смерти 36-летней голливудской актрисы.

Ответы, которые мы все ищем, обязательно появятся,

– добавил официальный представитель покойной Панеттьери.

Это заявление появилось после того, как инсайдеры сообщили изданию, что агенты Управления по борьбе с наркотиками (DEA) получили ордер на поиск доказательств наличия запрещенных наркотических веществ и провели обыск в доме Панеттьери в Лос-Анджелесе.

Недавно в расследовании обстоятельств смерти Хейден Панеттьери появились новые детали, касающиеся ее скандального бойфренда.