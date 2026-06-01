Герой мема "Я в Польше" заинтриговал свадебными фото и показал обручальные кольца

Украинский блогер Валентин Войтун, также известный как Валик Козырный, спровоцировал слухи о женитьбе. Он показался на романтических фото и заговорил о "жене".

Валик Козырный на своей на своей странице в инстаграме опубликовал серию фотографий, напоминающих свадебные. Они сделаны на фоне арки, украшенной цветами.

К слову Валик Михиенко из "Львов на джипе" женился в Киеве и показал трогательные моменты с церемонии

Блогер позирует рядом с девушкой. Пара демонстрирует обручальные кольца и улыбается. Вероятную избранницу Валентина зовут Каролина, она также блогер и лашмейкерка (мастерица по ресницам).

Валик сопроводил сообщение громкими словами о "начале нашей эры". В другом видео он добавил, что его избранница – не украинка, а якобы поженились они в Польше.

Фонтаны, слезы счастья, обручальные кольца и момент, когда мы сказали друг другу "да". Я благодарен Богу за тебя и за то, что ты стала моей женой,

– написал блогер.

Но важно отметить, что никаких подробностей или официального подтверждения свадьбы блогер пока не раскрыл. В сети обсуждают, действительно ли пара поженилась, или это просто интрига для подписчиков.

Кто такой Валик Козырный?

Валентин Войтун, известный также как Валик Козырный, родом из Черновицкой области. Он уже длительное время занимается блогингом и рассказывает аудитории о своей жизни.

После того как правительство разрешило выезжать за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, Валентин уехал из Украины. Он записал видео, на котором эмоционально рассказывает о том, что теперь находится в Польше. Этот ролик стал вирусным и превратился в мем. Его пародировали другие пользователи, среди них и военные.

Валик за время своего путешествия побывал в Польше, Чехии, Германии, Испании. Он признавался, что не ожидал такой волны популярности.