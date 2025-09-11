"Раскачали укрытие в Одессе": хор "Гомон" поразил своим выступлением во время воздушной тревоги
- Львовский муниципальный хор "Гомон" выступил в укрытии в Одессе во время воздушной тревоги, что стало частью их всеукраинского тура.
- Видео выступления хора быстро стало популярным, собрав 19 тысяч просмотров, а коллектив поделился эмоциями от этого выступления в соцсетях.
Львовский муниципальный хор "Гомон" исполнил песни прямо в укрытии во время воздушной тревоги в Одессе. Это произошло 10 сентября, когда коллектив выступал в городе в рамках всеукраинского тура.
Видео концерта мгновенно разлетелось по сети и набирает популярность. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт Ярославы Липковской.
Так, ролик, где хор "Гомон" поет и одновременно танцует, зажигая аудиторией, собрал уже 19 тысяч просмотров за считанные часы. Как написала одна из артисток хора – они "раскачали укрытие в Одессе".
Музыканты поделились эмоциями от своего выступления в городе в соцсетях.
Вместе с вами, несмотря на тревогу, мы спели любимые ретро-песни и почувствовали настоящую силу украинской музыки,
– отметил коллектив.
Что известно о хоре "Гомон"?
- Это профессиональный коллектив, основанный в 1988 году заслуженным деятелем искусств Украины Олегом Цигиликом. С самого начала его целью стало возрождение украинского хорового искусства и популяризация многоголосия.
- В 2023 году коллектив присоединился к Львовскому органному залу. Сейчас художественным руководителем и главным дирижером является Вадим Яценко.
- Особую популярность хор получил летом 2025-го, когда в соцсетях появилось видео их акапельного исполнения песни Степана Гиги "Этот сон". Запись стала вирусной и собрала уже более 9 миллионов просмотров. После этого билеты на концерты коллектива начали раскупать за считанные дни.
- Хор с успехом представлял Украину на сценах Франции, Швеции, США и Великобритании. Его репертуар охватывает широкий спектр жанров: от колядок и повстанческих песен до духовной и современной музыки.