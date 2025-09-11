Львовский муниципальный хор "Гомон" исполнил песни прямо в укрытии во время воздушной тревоги в Одессе. Это произошло 10 сентября, когда коллектив выступал в городе в рамках всеукраинского тура.

Видео концерта мгновенно разлетелось по сети и набирает популярность. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт Ярославы Липковской.

Так, ролик, где хор "Гомон" поет и одновременно танцует, зажигая аудиторией, собрал уже 19 тысяч просмотров за считанные часы. Как написала одна из артисток хора – они "раскачали укрытие в Одессе".

Музыканты поделились эмоциями от своего выступления в городе в соцсетях.

Вместе с вами, несмотря на тревогу, мы спели любимые ретро-песни и почувствовали настоящую силу украинской музыки,

– отметил коллектив.

Что известно о хоре "Гомон"?