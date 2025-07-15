Довольно провокационное телешоу, – известный актер высказался об участии Цимбалюка в "Холостяке"

Тарас Цимбалюк, звезда сериала "Поймать Кайдаша", стал главным героем нового сезона шоу "Холостяк". Его коллега, актер Григорий Бакланов, прокомментировал участие мужчины в шоу.

Он к тому же поделился своими пожеланиями для Цимбалюка. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание OBOZ.UA.

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Григорий Бакланов отметил, что участие в реалити для публичных людей часто имеет не только приятные моменты, но и риски.

Главное, чтобы все прошло спокойно. Потому что это телешоу, и к тому же довольно провокационное. Единственное, чего желаю Тарасу, – чтобы этап после шоу прошел без лишних потрясений. Такие форматы могут как дать классный рывок, так и вызвать волну негатива. И что самое неприятное – это часто не зависит от самого героя, любой может формировать восприятие тебя. В соцсетях это, к сожалению, привычная история,

– отметил актер.

Что известно о "Холостяке-14"

Зрители смогут посмотреть реалити уже этой осенью на телеканале СТБ. Тарас Цимбалюк признался, что надеется на проекте найти человека, который изменит его жизнь.

Известно, что съемки нового сезона реалити стартовали 19 июня. Накануне наша редакция писала о том, как прошла первая вечеринка "Холосятка-14".